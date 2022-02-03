В Калининграде найдена интимная переписка Энгельса с Каутским

При реконструкции старинного дома в Калининграде обнаружена жестяная коробка с любовными письмами конца XIX века. Историки установили, что адресатом писем был публицист Карл Каутский, а отправителем – политик и философ Фридрих Энгельс.

Переписка охватывает период с 1890 года, когда Каутский вернулся из Лондона в Штутгарт, до 1895-го, когда оставшийся в Лондоне Энгельс скончался. В письмах Энгельса к Каутскому отражается трагедия двоих влюблённых мужчин, разделённых государственными границами. Первые послания полны признаний в любви, более поздние – упрёков в бессердечии и нежелании навестить смертельно больного партнёра. В коробке также нашли последнее, неотправленное письмо Каутского, датированное августом 1895-го, в котором он просит у Энгельса прощения и в последний раз признаётся в любви.

«Энгельс не получил этого письма и умер, как мы считаем, обиженным. В апрельском письме 1895 года он трижды называет Карла ренегатом и обвиняет его не только в предательстве их любви, но и учения Карла Маркса. Оправдаться Каутский не успел, весть о смерти Энгельса пришла раньше», – рассказал научный сотрудник Калининградского НИИ Марксизма-Ленинизма Николай Чхеидзе.

Как коробка с письмами попала в Кёнигсберг, неизвестно – все они адресованы в Штутгарт. Но, очевидно, с их содержанием был знаком Владимир Ленин, который часто называл Каутского так же, как Энгельс – ренегатом.

Издаваться отдельной книгой найденная переписка не будет. Её добавят в очередное издание 36-го тома сочинений Карла Маркса и Фридриха Энгельса.

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