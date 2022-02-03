“Как обычно пытались обострить и найти скандальные моменты”. Grosu показала Осадчей свой дом в Черновцах

“Світське життя” насмотрелось и разузнало о моей настоящей жизни в родном и любимом городе, как обычно пытались обострить и найти скандальные моменты в моей истории, творческом пути и личном”, – поделилась впечатлениями певица от общения с журналистами.

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Публикация от GROSU (@alina_grosu)

Контекст:

Алина Гросу родилась в Черновцах в 1995 году. Она стала известна после того, как в шестилетнем возрасте исполнила песню “Бджілка”. Сейчас певица строит сольную карьеру и снимается в кино.

Grosu и Полянский познакомились на съемках ее клипов, а в начале 2021 года вместе провели новогодние каникулы в Карпатах. Поклонники певицы неоднократно предполагали, что между ними роман, но сама артистка называла его другом. В начале марта 2021 года Полянский заявил, что переехал в Украину и учит украинский язык. В мае пара впервые подтвердила слухи о романе между ними.

Ранее она была замужем за российским бизнесменом Александром Комковым – пара поженилась летом 2019 года. В сентябре 2020 года Grosu сообщила, что развелась.

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