 

У мужчин-сексоголиков повышен уровень гормона окситоцина

03.02.2022, 14:24, Разное
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Специалисты объяснили, почему некоторые представители мужского пола страдают гиперсексуальностью. У сексоголиков увеличен уровень «гормона любви».
В Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism опубликовали статью, в которой медики объясняют причину сексоголизма некоторых мужчин. Напомним, что при гиперсексуальности человек испытывает чрезмерное половое влечение и сексуальную активность. Зачастую такое состояние сопровождается поиском беспорядочных связей, но эти контакты не приносят наслаждения и удовлетворения.

Ученые доказали, что за сексуальное поведение людей отвечает окситоцин, который синтезируется в гипоталамусе и секретируется гипофизом. Медики проанализировали гормональный фон 102 добровольцев, 64 из которых страдали от гиперсексуальности. У мужчин-сексоголиков повышен уровень «вещества-любви» в крови, что приводит к развитию компульсивного расстройства. Специалист из Кипра Андреас Чатзиттофис рассказал, что здоровые мужчины имеют нормальный уровень окситоцина.

После проведения поведенческой терапии, у больных снижается уровень гормона и сексуальное влечение. Медики подчеркнули, что окситоцин очень важен для определения сексуальной зависимости, и его можно использовать как медикамент для потенциальной терапии.

Источник: www.gazeta.ru



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