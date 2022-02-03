У мужчин-сексоголиков повышен уровень гормона окситоцина

Специалисты объяснили, почему некоторые представители мужского пола страдают гиперсексуальностью. У сексоголиков увеличен уровень «гормона любви».

В Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism опубликовали статью, в которой медики объясняют причину сексоголизма некоторых мужчин. Напомним, что при гиперсексуальности человек испытывает чрезмерное половое влечение и сексуальную активность. Зачастую такое состояние сопровождается поиском беспорядочных связей, но эти контакты не приносят наслаждения и удовлетворения.

Ученые доказали, что за сексуальное поведение людей отвечает окситоцин, который синтезируется в гипоталамусе и секретируется гипофизом. Медики проанализировали гормональный фон 102 добровольцев, 64 из которых страдали от гиперсексуальности. У мужчин-сексоголиков повышен уровень «вещества-любви» в крови, что приводит к развитию компульсивного расстройства. Специалист из Кипра Андреас Чатзиттофис рассказал, что здоровые мужчины имеют нормальный уровень окситоцина.

После проведения поведенческой терапии, у больных снижается уровень гормона и сексуальное влечение. Медики подчеркнули, что окситоцин очень важен для определения сексуальной зависимости, и его можно использовать как медикамент для потенциальной терапии.

Источник: www.gazeta.ru