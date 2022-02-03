 

Дети Мережко не нашли в себе силы произнести траурную речь на церемонии прощания с отцом

03.02.2022, 14:24, Разное
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Дети режиссера Виктора Мережко не нашли в себе силы на то, чтобы произнести траурную речь на церемонии прощания с отцом. Они молча сидели у гроба родителя, установленного в Доме кино.
Виктор Мережко скончался 30 января в Петербурге. Родственникам понадобилось несколько дней, чтобы организовать похороны культурного деятеля в Москве. Церемония прощания с ним прошла в Доме кино. Там собрались родственники, друзья и коллеги по цеху Мережко. Режиссера проводили в последний путь громкими аплодисментами.

У Мережко остались сын Иван и дочь Мария. Они очень тяжело переживают смерть отца. Дочь не смогла сдержать свои эмоции, поэтому заплакала у гроба, пишет портал «Политэксперт».

Мережко не так давно перенес коронавирус. Известно, что изначально он лечился дома, а потом сын заставил его обратиться в больницу. Выяснилось, что у режиссера присутствует значительное поражение легких. На фоне пневмонии обнаружилась и другая проблема – тромб в ноге. Медики решили удалить его, но после операции Мережко почувствовал себя еще хуже, пишет портал «Слово и дело».



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