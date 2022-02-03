 

Эксперименты с заражением людей подтвердили необходимость 10-дневного карантина

03.02.2022, 14:22, Разное
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Клинические испытания проводят ученые Имперского колледжа Лондона совместно с компанией hVIVO, в первом этапе программы участвуют 34 добровольца от 18 до 29 лет без факторов риска. Сначала специалисты определили минимальную дозу коронавируса, при которой у молодых с высокой вероятностью разовьется COVID-19. Это поможет улучшить понимание как самого вируса, так и развитие заболевания, и ускорит разработку новых методов лечения и профилактики, считают ученые.

Участников заражали через введение капель с частицами вируса, инфекция развилась у 18 человек. Все они переносили коронавирус со стандартными симптомами: заложенность носа, чихание, боль в горле, головная и мышечная боль, слабость, повышенная температура. Половина зараженных потеряла обоняние, причем большинство из них страдали аносмией в течение 90 дней, один из добровольцев — более 180 дней. Поражения легких ни у кого из участников не выявлено.

COVID-19 после вакцинации 

Ученый из Эдинбургского университета подробно разобрала причины прорывного заражения после прививки и связанные с ним риски. 

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Отслеживая динамику накопления вирусной нагрузки, ученые выяснили, что через 40 часов после заражения патоген обнаруживался в горле, и только через 58 часов — в носу. Максимальная концентрация вируса была отмечена почти через 113 часов (4,7 суток) в горле и почти через 150 часов (6,3 суток) в носу.

Выделение жизнеспособного вируса начиналось за 2 дня до появления симптомов и продолжалось до 10-го дня после появления признаков инфекции. Это означает, что в течение этого периода зараженный оставался опасным для окружающих. По словам ученых, эти выводы согласуются с данными о том, около половины случаев заражения (44%) происходят до появления признаков инфекции. Примечательно, что выделение и концентрация вируса никак не зависела от тяжести симптомов COVID-19.

«Таким образом, эти данные подтверждают необходимой изоляции в течение 10 дней после появления симптомов, рекомендованные во многих руководствах для сведения к минимуму дальнейшей передачи», — сообщили авторы исследования.



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