 

Глава петербургского отдела ГИБДД вступился за обвиняемых в превышении полномочий сотрудников

03.02.2022, 14:18, Новости дня
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Руководитель отдела ГИБДД по Василеостровскому району Андрей Невмержицкий заявил, что считает действия своих подчиненных, конфликтовавших в помещении отдела, правомерными.

«Бред сивой кобылы. Я работал и работаю. Уволят меня, расстреляют, ничего от этого не изменится. Я считаю действия своих сотрудников правомерными», – сообщил Невмержицкий «Фонтанке».

Он подтвердил, что слухи о его увольнении не соответствуют действительности, он продолжает руководить отделом.

Напомним, председатель СК РФ Александр Бастрыкин затребовал доклад об обстоятельствах конфликта между сотрудником ДПС и сотрудницей уголовного розыска в Санкт-Петербурге, подчеркнув, что ход расследования поставлен на контроль в центральном аппарате СК.

Напомним, по факту драки в отделе полиции Петербурга завели уголовное дело на инспектора ДПС.

По версии следствия, в ночь на 1 февраля в отделе полиции инспектор вступил в конфликт с оперуполномоченным уголовного розыска данного отдела, с силой толкнул ее в грудь, в результате чего она ударилась спиной и головой о стену. Затем подозреваемый повалил ее на пол лицом вниз и рывком завел руки за спину, из-за чего пострадавшая получила закрытый перелом левой плечевой кости.

Причиной конфликта якобы стали претензии сотрудников ГИБДД к табельному оружию сотрудницы уголовного розыска.

Адвокат Анатолий Кучерена в беседе с газетой ВЗГЛЯД отметил, что инспектор ДПС имел полное право настойчиво требовать документы у девушки – оперуполномоченного уголовного розыска, а также произвести ее задержание на основании буйного поведения и отказа показывать удостоверение.



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