 

Заменить два – три продукта в меню: как придерживаться веганской диеты без срывов

03.02.2022, 14:00, Разное
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За последний только год резко возросло количество вегетарианцев. Как ожидают эксперты, эта цифра будет только расти. Подобного рода выбор преимущественно обусловлен пугающими изменениями климата, плохой экологией и опасениями по поводу благополучия животных. Уже сейчас каждый понимает, что после себя оставляет большой углеродный след.

Многие переходят на растительное питание после успешного первого опыта навсегда. Однако некоторые не знают, с чего следует начинать. Существует множество способов, как следует поддерживать веганское питание. Более подробно остановимся на них в сегодняшней статье.

Мнение экспертов

Диетолог Д. Кольер утверждает, что с давних пор веганство рассматривалось исключительно как вызов. Это то, что нужно обязательно попробовать, как беговой марафон. Однако, как и в случае с последним, многие не хотят участвовать повторно после первой попытки.

Кольер предлагает не делать резких изменений в рационе. В долгосрочной перспективе их достаточно трудно придерживаться. Лучше делать небольшие, но устойчивые шаги на пути к новому образу жизни.

Вместо возвращения к старым привычкам Кольер советует сначала немного скорректировать рацион. Не сразу отказываться от мясных и молочных продуктов, а заменить их растительным молоком, добавить больше овощей. Это будет своеобразной подготовкой к вегетерианству.

Переключаем мышление

Если вы уже решили перейти на растительное питание, в первую очередь следует постараться переключить мышление. Не стоит относиться к веганству как к работе или игре, которую когда-нибудь нужно будет завершить. Теперь растительное питание — это образ жизни, который будет способствовать устойчивым изменениям. Однако придерживаться такой диеты будет несколько сложнее, чем других систем питания.

Веганство подразумевает отказ от продуктов животного происхождения. В современных реалиях сделать это достаточно просто. Если вы являетесь поклонником жареного мяса, его можно заменить доступной растительной альтернативой. Нельзя забывать о специях и приправах. Они должны стать лучшими помощниками при готовке. Специи и приправы не только кардинальным образом меняют вкус готового блюда, но и имеют в своем составе множество полезных для здоровья питательных веществ.

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Кроме того, сегодня большинство ресторанов предлагает меню с блюдами на растительной основе. Поэтому не придется волноваться о соблюдении диеты, отправляясь с друзьями на встречу или другое мероприятие.

Одна из наиболее распространенных причин, по которой веганы часто впадают в ступор, это периодическое желание выпить алкогольных напитков, поесть вредных гамбургеров и сырных чипсов. Но даже таким продуктам можно найти веганскую альтернативу. Даже в популярных сетях фастфуда сегодня можно найти веганские блюда.

Высокая цена?

Некоторых людей от растительного питания отталкивает высокая стоимость продуктов. В действительности, как утверждает Кольер, растительная диета обходится намного выгоднее мясной. Самыми дешевыми продуктами являются чечевица, бурый рис, фасоль и нут. С другой стороны, они являются и самыми питательными. Без них практически невозможно представить сбалансированный рацион современного вегетарианца.

Важно не забывать о благополучии животных. Дешевое мясо часто ставит под угрозу условия их пребывания.

Еще отличный совет в пользу растительной диеты — полностью сохранить бюджет, но покупать более качественные продукты. Тогда они принесут больше пользы для здоровья, состояния сосудов и всех внутренних органов.

Полезный совет от Д. Кольера

Диетолог Д. Кольер предупреждает: нет ничего постыдного в том, что вы не можете за один день отказаться от прежней жизни и питания. На растительную пищу лучше переходить постепенно, добавляя все больше овощей в рацион и заменяя привычное мясо альтернативой. Такой плавный переход только положительно скажется на состоянии здоровья, тела и душевного равновесия.

Если вы прямо сейчас понимаете, что не можете есть веганский сыр, но уже готовы отказаться от бекона и молока, нужно сделать этот маленький шаг. Постепенно организм сможет перестроиться и без лишнего стресса. В противном случае, если перейти на растительное питание не удастся, вы не будете жалеть о несделанной попытке.



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