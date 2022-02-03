Заменить два – три продукта в меню: как придерживаться веганской диеты без срывов

За последний только год резко возросло количество вегетарианцев. Как ожидают эксперты, эта цифра будет только расти. Подобного рода выбор преимущественно обусловлен пугающими изменениями климата, плохой экологией и опасениями по поводу благополучия животных. Уже сейчас каждый понимает, что после себя оставляет большой углеродный след.

Многие переходят на растительное питание после успешного первого опыта навсегда. Однако некоторые не знают, с чего следует начинать. Существует множество способов, как следует поддерживать веганское питание. Более подробно остановимся на них в сегодняшней статье.

Мнение экспертов

Диетолог Д. Кольер утверждает, что с давних пор веганство рассматривалось исключительно как вызов. Это то, что нужно обязательно попробовать, как беговой марафон. Однако, как и в случае с последним, многие не хотят участвовать повторно после первой попытки.

Кольер предлагает не делать резких изменений в рационе. В долгосрочной перспективе их достаточно трудно придерживаться. Лучше делать небольшие, но устойчивые шаги на пути к новому образу жизни.

Вместо возвращения к старым привычкам Кольер советует сначала немного скорректировать рацион. Не сразу отказываться от мясных и молочных продуктов, а заменить их растительным молоком, добавить больше овощей. Это будет своеобразной подготовкой к вегетерианству.

Переключаем мышление

Если вы уже решили перейти на растительное питание, в первую очередь следует постараться переключить мышление. Не стоит относиться к веганству как к работе или игре, которую когда-нибудь нужно будет завершить. Теперь растительное питание — это образ жизни, который будет способствовать устойчивым изменениям. Однако придерживаться такой диеты будет несколько сложнее, чем других систем питания.

Веганство подразумевает отказ от продуктов животного происхождения. В современных реалиях сделать это достаточно просто. Если вы являетесь поклонником жареного мяса, его можно заменить доступной растительной альтернативой. Нельзя забывать о специях и приправах. Они должны стать лучшими помощниками при готовке. Специи и приправы не только кардинальным образом меняют вкус готового блюда, но и имеют в своем составе множество полезных для здоровья питательных веществ.

Редкий кадр: Викторя Исакова показала подросшую дочь от Юрия Мороза (новое фото)

“Папа обижается”. Агата Муцениеце об отношениях с Прилучным после развода

Полезно часто мыть: мифы о шампуне и уходе за волосами, которые только вредят

Кроме того, сегодня большинство ресторанов предлагает меню с блюдами на растительной основе. Поэтому не придется волноваться о соблюдении диеты, отправляясь с друзьями на встречу или другое мероприятие.

Одна из наиболее распространенных причин, по которой веганы часто впадают в ступор, это периодическое желание выпить алкогольных напитков, поесть вредных гамбургеров и сырных чипсов. Но даже таким продуктам можно найти веганскую альтернативу. Даже в популярных сетях фастфуда сегодня можно найти веганские блюда.

Высокая цена?

Некоторых людей от растительного питания отталкивает высокая стоимость продуктов. В действительности, как утверждает Кольер, растительная диета обходится намного выгоднее мясной. Самыми дешевыми продуктами являются чечевица, бурый рис, фасоль и нут. С другой стороны, они являются и самыми питательными. Без них практически невозможно представить сбалансированный рацион современного вегетарианца.

Важно не забывать о благополучии животных. Дешевое мясо часто ставит под угрозу условия их пребывания.

Еще отличный совет в пользу растительной диеты — полностью сохранить бюджет, но покупать более качественные продукты. Тогда они принесут больше пользы для здоровья, состояния сосудов и всех внутренних органов.

Полезный совет от Д. Кольера

Диетолог Д. Кольер предупреждает: нет ничего постыдного в том, что вы не можете за один день отказаться от прежней жизни и питания. На растительную пищу лучше переходить постепенно, добавляя все больше овощей в рацион и заменяя привычное мясо альтернативой. Такой плавный переход только положительно скажется на состоянии здоровья, тела и душевного равновесия.

Если вы прямо сейчас понимаете, что не можете есть веганский сыр, но уже готовы отказаться от бекона и молока, нужно сделать этот маленький шаг. Постепенно организм сможет перестроиться и без лишнего стресса. В противном случае, если перейти на растительное питание не удастся, вы не будете жалеть о несделанной попытке.