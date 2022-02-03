Уход за кожей: какие активные ингредиенты хорошо работают вместе и на какие пары обратить внимание

Некоторые активные ингредиенты для ухода за кожей просто идеально подходят для совместного использования, так как дополняют друг друга, значительно улучшая впитывание применяемых компонентов. Вот некоторые вещества, которые можно вместе использовать в повседневной жизни и которые помогут сделать кожу более красивой, здоровой и гладкой.

Как можно безопасно комбинировать активные ингредиенты?

Для ухода за кожными покровами можно применять самые различные сочетания действующих веществ. Однако есть и определенные противопоказания. Например, ретинол не стоит комбинировать с витамином С. Однако его можно использовать вместе с гиалуроновой кислотой.

Она является активным увлажняющим веществом, который смягчает достаточно агрессивное действие ретинола. Также нельзя комбинировать ретинол с АНА-кислотами, так как это повышает чувствительность кожи.

Кроме того, важно обращать внимание на состав продуктов. Например, средства на водной основе не рекомендуется совмещать со средствами на масляной основе. Некоторые ингредиенты, предназначенные для ухода за кожей, идеально подходят для поочередного применения, например, один утром, один вечером.

Вот некоторые наилучшие пары активных ингредиентов, которые помогают обеспечить желаемый результат.

Ретинол и гиалуроновая кислота

Ретинол является одним из самых популярных ингредиентов в средствах для ухода за кожными покровами. Это вещество идеально подходит для устранения мелких морщин, а также обесцвечивания и пятен. Все дело в том, что ретинол способствует обновлению клеток.

Именно поэтому во избежание слишком агрессивного эффекта лучше всего не комбинировать его с другими активными ингредиентами с теми же функциями.

Ретинол является достаточно капризным компонентом, который может вызывать покраснение и возникновение аллергии. Кроме того, чтобы увидеть эффект от его применения, потребуется некоторое время. Хорошо сочетаются гиалуроновая кислота и ретинол. Это поможет добиться самого лучшего результата при уходе за кожными покровами.

Фактически гиалуроновая кислота помогает сбалансировать слишком сильную агрессивность ретинола, способствуя увлажнению кожи. Также такая комбинация помогает удерживать влагу. В итоге кожа становится эластичной, мягкой, нежной и увлажненной.

Полезно часто мыть: мифы о шампуне и уходе за волосами, которые только вредят

Студентка полицейской академии Вьетнама рассказала, как ухаживает за кожей лица

Почему французские дети хорошо себя ведут: восемь методов их воспитания

Витамины С и Е

Витамин С является ценным ингредиентом, который помогает нам добавить сияние коже. Этот активный компонент часто используется в антиоксидантных продуктах, которые можно применять в течение дня.

Часто проблема с витамином С заключается в том, что его использование в одиночку не всегда так эффективно, как того хотелось бы. Именно поэтому стоит комбинировать его с другими специальными ингредиентами.

Самой лучшей комбинацией станет сочетание витаминов С и Е. Последний является еще одним хорошим антиоксидантом, который улучшает работу первого.

По сути, сочетание этих двух витаминов просто идеально для кожных покровов, если хочется сделать витамин С более стабильным и ускорить его воздействие на кожу.

Салициловая кислота и ниацинамид

Ниацинамид, или витамин В3, является любимым для многих ингредиентом, особенно если нужно устранить такие проблемы, как прыщи, расширенные поры, пятна.

Это активный ингредиент, который идеально подходит для людей с чувствительной кожей. Это вещество обладает антиоксидантным действием, так как благотворно воздействует на кожу, улучшая ее текстуру, очищая и смягчая. Кроме того, это препятствует появлению различных недостатков, в частности, таких как угри или прыщи.

Бразилец проезжает 36 км на велосипеде ежедневно, чтобы отвести любимую домой

Если выпало мало снега, то урожая не будет: 16 декабря – День Ивана Молчальника

Похудела: чем пожертвовала София Тарасова ради “ВИА Гры” (новые фото)

Чтобы усилить положительное воздействие на кожу, стоит комбинировать средства с салициловой кислотой и ниацинамидом. Первая представляет собой кислоту, поэтому оказывает хорошее отшелушивающее действие. Вторая действует на внешний слой кожи, значительно улучшая его.

Гиалуроновая кислота и ниацинамид

Еще одним хорошим ингредиентом, предназначенным для ухода за кожей, который можно сочетать с ниацинамидом, является гиалуроновая кислота. Гиалуроновая кислота является очень хорошим ингредиентом, если нужно удерживать влагу в кожных покровах.

Комбинация этого вещества с ниацинамидом предназначена для очищения кожных покровов. Такой состав просто идеально подходит для всех тех, у кого чувствительная кожа.

Гиалуроновая кислота помогает сохранить кожные покровы увлажненными, а ниацинамид очищает и разглаживает их, предотвращая появление пятен, обесцвечивание и различные несовершенства.

Редкий кадр: Викторя Исакова показала подросшую дочь от Юрия Мороза (новое фото)

Денежное дерево радует пышным цветением: мой секрет в уходе за листьями

“Мы по-прежнему дружим”: Деревянко прокомментировал разрыв с женой

Очень важно знать, как правильно сочетать ниацинамид, салициловую и гиалуроновую кислоту. Можно использовать очищающее средство с салициловой кислотой. После этого нанести сыворотку с ниацинамидом и гиалуроновой кислотой или крем для лица, который содержит оба этих вещества.

При применении этих компонентов изначально кожа может покраснеть, однако этот эффект довольно быстро проходит. Стоит помнить о том, что ниацинамид разрушается под воздействием солнечных лучей, именно поэтому обязательно нужна защита от солнца.

Отшелушивающие кислоты АНА и ВНА вместе с керамидами

Чтобы кожа была красивой и сияющей без дефектов, стоит выбирать средство с такими активными компонентами, как отшелушивающие кислоты типа ВНА и АНА. К АНА-кислотам нужно отнести гликолевую, миндальную и молочную кислоту. К ВНА относятся салициловая кислота.

Независимо от того, действуют они на кожу мягче или более интенсивно, кислоты всегда нужно сочетать с увлажняющими компонентами, в частности, такими как керамиды.