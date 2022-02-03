“На руках”. MamaRika посвятила мужу-продюсеру лирическую композицию. Видео

“Как-то так сложилось, что в последнее время все мои песни имеют автобиографический оттенок, и эта не стала исключением. Чувствую ее очень глубокой и особенной, потому что она о том, что проживаю именно сейчас – взрослые, осознанные, сильные чувства к самому близкому человеку, в руках которого я чувствую себя маленькой девочкой”, – прокомментировала премьеру песни артистка.

ВИДЕОВидео: MamaRika / YouTube

Контекст:

MamaRika родилась в 1989 году в городе Червоноград Львовской области. Ранее певица выступала под псевдонимом Эрика, но в 2016 году вынуждена была от него отказаться после прекращения работы с украинским продюсером Сергеем Кузиным.

Сейчас продюсером певицы является ее муж – актер и ведущий Сергей Середа. Пара тайно зарегистрировала брак в марте 2020 года.

2 августа MamaRika родила сына – родители назвали первенца Давидом.

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