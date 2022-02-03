 

В Кропивницкий для оказания помощи пострадавшим детям прибыли специалисты по детским ожогам – ОП

03.02.2022, 13:46, Новости дня
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“С утра работаю в Кропивницком, чтобы люди, пострадавшие от взрыва бытового газа, получили помощь в максимально сжатые сроки. Ситуация на контроле у президента Владимира Зеленского, главе области поручено как можно быстрее начать восстанавливать здание. Сегодня до 15.00 должны быть предварительные выводы относительно того, когда можно начать работы”, – написал Тимошенко.

Он уточнил, что всем жильцам дома, чьи квартиры пострадали, будет оказана помощь – их квартиры восстановят за средства из резервного фонда города и области. В случае необходимости будут задействованы также ресурсы государственного бюджета.

“Я также пообщался с семьей погибшего при взрыве, мои искренние соболезнования родным и близким. Самое важное – помочь детям, находящимся в больнице. Утром мы обеспечили, чтобы в Кропивницкий прибыли два специалиста по детским ожогам из Днепра, которые консультируют местных врачей”, – добавил Тимошенко.

Замглавы ОП планирует также посетить жильцов дома, которых временно расселили в отеле.

“Работают пункты обогрева у дома. Наша задача – быстро восстановить людям дома и помочь пострадавшим, которым нужна медицинская помощь”, – написал Тимошенко.

https://www.facebook.com/kirill.timoshenko/posts/4992919320751812

Контекст:

2 февраля в городе Кропивницкий на втором этаже девятиэтажного дома на улице Попова произошел пожар, в результате которого погиб как минимум один человек, еще трое пострадали. Пожар начался после взрыва.

В полиции сообщили, что открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 270 Уголовного кодекса – “Нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности”. 

Тимошенко отметил, что также начинает работу комиссия НАК “Нафтогаз”, которая должна установить причины взрыва.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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