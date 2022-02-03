 

“Метинвест” в январе передал в больницы Мариуполя и Покровска 89 тонн и почти 10 тыс. м³ кислорода

03.02.2022, 13:45, Новости дня
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Помощь получили больницы Мариуполя №1, №4, №9 и больница скорой медицинской помощи города, жидкий кислород меткомбинат имени Ильича передал в Покровскую клиническую инфекционную больницу. Меткомбинаты “Метинвеста” также бесплатно оборудовали кислородопроводы в городских больницах и подключили кислородные точки.

В пресс-службе добавили, что при необходимости в Мариуполе могут развернуть более тысячи коек с точками прямого доступа к кислороду для COVID-пациентов.

И.о. директора по персоналу и соцвопросам меткомбината имени Ильича Елена Кондалова подчеркнула, что жизни больных коронавирусом пациентов зависят не только от усилий медиков, но и от наличия кислорода.

“Поэтому кислородный цех нашего предприятия продолжит обеспечивать медучреждения жизненно важным газом в требуемых объемах, пока в этом будет необходимость”, – заявила она.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

20 января 2022 года министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил о начале новой вспышки коронавирусной инфекции. По прогнозам министерства, пик этой волны придется на середину февраля. Ляшко отметил, что текущая волна COVID-19 движется с запада на восток. В ведомстве полагают, что она вызвана распространением штамма коронавируса “Омикрон”.

В 2021 году меткомбинат имени Ильича и “Азовсталь” группы “Метинвест” передали больницам Мариуполя и других населенных пунктов 259 тыс. м³ газообразного и 1865 тонн жидкого кислорода. С увеличением числа больных коронавирусной инфекцией компания начала вместе с Министерством здравоохранения поставлять кислород в 17 регионов Украины. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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