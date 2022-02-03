Мейхер показала новое фото с рогами и в сильно облегающем топе без бретелей

Мейхер предстала в черном сильно облегающем топе без бретелей. Голову певица украсила ветвистыми рогами.

Фото: nadyameiher / Instagram

Контекст:

В январе певица публиковала другие снимки с рогами на голове.

Мейхер родилась в 1982 году в Хмельницкой области. После окончания Хмельницкого педагогического училища поступила в колледж имени Константина Ушинского при Киевском университете имени Бориса Гринченко на факультет английского языка, а в 2000 году дебютировала в качестве солистки группы “ВИА Гра”, в которой проработала с перерывами до 2011 года.

После ухода из группы Мейхер объявила о начале сольной карьеры.

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