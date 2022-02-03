Затяжные проблемы с мозгом после COVID-19 связаны с неправильным функционированием иммунитета

Взаимодействие коронавирусной инфекции и иммунного ответа влияет на мозг. Человек страдает от проблем с мышлением и памятью.

Коронавирус в основном не проникает прямо в мозг человека, но исследователи доказали, что взаимодействие патогена с иммунным ответом может негативно повлиять на когнитивные функции организма. Вследствие этого, выздоровевший может чувствовать постоянную усталость, появляются проблемы с памятью и мышлением, иногда возникают болезненные ощущения в голове даже после исчезновения инфекции.

Ученые пытаются понять причину возникновения таких симптомов. Когнитивный невролог Джоанна Хеллмут из Сан-Франциско нашла ответ. Специалист ранее изучала влияние ВИЧ на мозг и заметила, что неврологические симптомы этого заболевания и коронавируса очень похожи. Она предположила, что появление когнитивных нарушений связано с активацией иммунной системы в организме. Ученые провели эксперимент: они изучили мозговую жидкость 17 человек, 13 из которых имели постковидные симптомы. Результаты показали, что люди без нарушений когнитивных функций имеют нормальную спинномозговую жидкость, а у других нашли отклонения. Джоанна Хелмут думает, что такие аномалии связаны с неправильным иммунным ответом на коронавирусную инфекцию.

В январе был проведет еще один эксперимент, в котором исследователи проанализировали мозг зараженных мышей и людей. Специалисты увидели, что у больных организмов чрезмерно активны клетки микроглии в нервной системе, что может привести к повреждению тканей мозга.

Источник: ufacitynews.ru