 

Кремль спросили, как Путин будет следить за Олимпиадой

03.02.2022, 13:32, Новости дня
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Президент Владимир Путин будет следить за выступлениями отечественных спортсменов на Олимпиаде в Пекине в основном по сводкам новостей, поскольку у него нет времени смотреть телевизионные трансляции, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Очевидно, что, как и раньше, президент не имеет много времени, чтобы по телевизору смотреть [соревнования на Олимпиаде]», – передает ТАСС слова представителя Кремля.

«Но, конечно, мы получаем из Олимпийского комитета, из Минспорта ежедневные дайджесты – по Олимпиаде, по состоянию здоровья нашей команды и по тому, когда какие матчи, когда какие игры и так далее», – отметил Песков. По его словам, такие дайджесты получает и Путин.

По словам Пескова, Путин не планирует публично выступать с речью во время визита в Китай на церемонию открытия зимних Олимпийских игр в Пекине.

«Ночью, после полуночи, президент вылетит в Пекин. Завтра он работает в Китайской Народной Республике и присутствует на церемонии открытия Олимпийских игр», – рассказал представитель Кремля и уточнил, что в Китае публичных выступлений Путина не ожидается. «Нет, не предполагается», – сказал пресс-секретарь, отвечая на соответствующий вопрос.

Напомним, Олимпиада в Пекине пройдет 4–20 февраля. Всего в расширенной заявке Олимпийского комитета РФ 217 спортсменов: 98 женщин и 119 мужчин из 27 регионов страны. Путин и Си Цзиньпин во время визита российской делегации в Пекин 4 февраля примут совместное заявление о международных отношениях, вступающих в новую эпоху.



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