 

Денис Косяков: 10 коротких вопросов

03.02.2022, 13:28, Разное
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1. Завтра премьера нового шоу телеканала “Россия” “Возможно все!” с вашим участием. Когда шли на съемку, знали что вас ждет? С кем подружились и кто удивил больше всех?

Я смотрел европейский и американский форматы этой программы и, безусловно, примерно понимал, что меня ждет (“Возможно все” – российская версия международного хита Anything Goes). Тяжелее всего давались конкурсы, где нужно петь и танцевать, потому что и то, и другое для меня, в отличие от Тимура Родригеза, тяжеловато. Кстати, работать с ним – одно удовольствие, люблю его с детства! Так что команда у нас была отличная. Кто удивил? Меня повеселило, как Стас Костюшкин обожает раздеваться перед камерой. 

2. Что лично для вас в жизни невозможно вообще? На что вы бы никогда не согласились?
Я всегда мечтал прыгнуть с парашютом, но когда представилась такая возможность, я понял, что слишком труслив для этого. Хотя, возможно, при определенных обстоятельствах мне бы пришлось это сделать. 

3. Как ваши родители воспринимают вашу популярность? 

Мама очень радуется, конечно. А папа не успел сказать, как он к этому относится.

4. Если бы вы не стали актером, кем бы стали? 

Писателем, сценаристом – занимался бы тем, чем и сейчас в том числе занимаюсь. 

5. Какой главный бонус популярности для вас? 

Различные госслужбы очень быстро реагируют на замечания и критику. Это всегда дает шанс изменить что-то в лучшую сторону. 

6. Назовите три любимых фильма. 

“Терминатор-2” – это не обсуждается, лучшее кино всех времен и народов. На втором месте “Безумный Макс”, а третье я бы поделил между фильмами “Груз 200” и “Стиляги”. 

7. Можно ли прокачать чувство юмора? Если да, то как? 

Можно, как и любой другой навык. Правило 10 тысяч часов – если заниматься чем-то много времени, то постепенно это начнет получаться. 

8. Какой самый неожиданный вопрос задавали вам ваши дети?

Сейчас уточню у жены. Ах да, вспомнил! Младший спросил: “Кто убил Круга?” Я был озадачен этим вопросом, но оказалось, что он говорит про персонажа из “Игры в кальмара”. “Круга”, как оказалось, убил “Квадрат”.

9. Назовите свойство своего характера, которым вы гордитесь. 

О! Не много таких… Отходчивость. Не помню зла. Быстро всех прощаю, все забываю. 

10. Была ли у вас ситуация, когда вам было страшно за свою жизнь?

Я негативно отношусь к “обочечникам” – водителям, которые обгоняют на дороге против правил. Однажды я нарушил свое же правило не поступать так и поплатился за это. Ехал за фурой, нас все обгоняли справа, я долго ехал и злился. В итоге не выдержал, прибавил газу и на повороте тоже решил обогнать фуру. В итоге улетел в канаву, в лес. Это длилось долю секунды, но мне хватило – с тех пор я никогда не обгоняю по обочине и другим делать это не позволяю.



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