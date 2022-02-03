Чеченский Роспотребнадзор не смог проверить митинг против семьи Янгулбаевых
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…на соблюдение антиковидных ограничений, так как не нашел организаторов.
Управление Роспотребнадзора по Чечне не смогло установить организаторов митинга против семьи бывшего чеченского судьи Сайди Янгулбаева, прошедшего в Грозном 2 февраля. Ведомство не нашло организаторов мероприятия, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на ведомство.
«Установить организаторов народного стихийного митинга не представляется возможным, поэтому речь не может идти об ответственности юридического лица», — говорится в ответе чеченского Роспотребнадзора.
При этом там добавили, что необходимо применять «все известные профилактические меры» в местах массового скопления людей, чтобы избежать взрывного роста заболеваемости COVID-19.
Митинг против семьи Янгулбаевых прошел накануне на центральной площади Грозного. По информации официального СМИ республики «Грозный.Информ», в нем приняли участие более 400 тысяч человек (население Грозного, по данным на 1 января 2021 года, составляет менее 325 тысяч человек). Участники митинга били палками и сжигали плакаты с изображениями членов семьи Янгулбаевых.
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20 января в нижегородскую квартиру судьи в отставке Сайди Янгулбаева и его жены Заремы Мусаевой пришли представители чеченского ГУ МВД по городу Грозному и увезли женщину, страдающую диабетом, без одежды и необходимых лекарств, в неизвестном направлении. Ее задержали в качестве свидетеля, а затем арестовали на 15 суток — она якобы «напала на сотрудника полиции и чуть не лишила его глаза». Накануне стало известно, что женщину отправили в СИЗО по уголовному делу о нападении на полицейского (ч. 2 ст. 318 УК).
Правозащитники связывают похищение Заремы Мусаевой с деятельностью ее сына Абубакара Янгулбаева, экс-сотрудника северокавказского филиала «Комитета против пыток». Еще один сын Мусаевой — Ибрагим Янгулбаев — накануне стал фигурантом уголовного дела о публичных призывах к террористической деятельности (ч. 2 ст. 205.2 УК).
Глава Чечни Рамзан Кадыров после произошедшего сделал заявление, в котором назвал «террористами» члена Совета по правам человека при президенте и главу «Комитета против пыток» Игоря Каляпина и журналистку «Новой газеты» Елену Милашину, а депутат Госдумы от Чечни Адам Делимханов во время прямого эфира в инстаграме на чеченском языке пообещал отрезать головы членам семьи бывшего федерального судьи Сайди Янгулбаева. «Новая газета» потребовала возбудить уголовное дело против Кадырова.
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Источник: Новая газета
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