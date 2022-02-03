Чеченский Роспотребнадзор не смог проверить митинг против семьи Янгулбаевых

…на соблюдение антиковидных ограничений, так как не нашел организаторов.

Управление Роспотребнадзора по Чечне не смогло установить организаторов митинга против семьи бывшего чеченского судьи Сайди Янгулбаева, прошедшего в Грозном 2 февраля. Ведомство не нашло организаторов мероприятия, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на ведомство.

«Установить организаторов народного стихийного митинга не представляется возможным, поэтому речь не может идти об ответственности юридического лица», — говорится в ответе чеченского Роспотребнадзора.

При этом там добавили, что необходимо применять «все известные профилактические меры» в местах массового скопления людей, чтобы избежать взрывного роста заболеваемости COVID-19.

Митинг против семьи Янгулбаевых прошел накануне на центральной площади Грозного. По информации официального СМИ республики «Грозный.Информ», в нем приняли участие более 400 тысяч человек (население Грозного, по данным на 1 января 2021 года, составляет менее 325 тысяч человек). Участники митинга били палками и сжигали плакаты с изображениями членов семьи Янгулбаевых.

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20 января в нижегородскую квартиру судьи в отставке Сайди Янгулбаева и его жены Заремы Мусаевой пришли представители чеченского ГУ МВД по городу Грозному и увезли женщину, страдающую диабетом, без одежды и необходимых лекарств, в неизвестном направлении. Ее задержали в качестве свидетеля, а затем арестовали на 15 суток — она якобы «напала на сотрудника полиции и чуть не лишила его глаза». Накануне стало известно, что женщину отправили в СИЗО по уголовному делу о нападении на полицейского (ч. 2 ст. 318 УК).

Правозащитники связывают похищение Заремы Мусаевой с деятельностью ее сына Абубакара Янгулбаева, экс-сотрудника северокавказского филиала «Комитета против пыток». Еще один сын Мусаевой — Ибрагим Янгулбаев — накануне стал фигурантом уголовного дела о публичных призывах к террористической деятельности (ч. 2 ст. 205.2 УК).

Глава Чечни Рамзан Кадыров после произошедшего сделал заявление, в котором назвал «террористами» члена Совета по правам человека при президенте и главу «Комитета против пыток» Игоря Каляпина и журналистку «Новой газеты» Елену Милашину, а депутат Госдумы от Чечни Адам Делимханов во время прямого эфира в инстаграме на чеченском языке пообещал отрезать головы членам семьи бывшего федерального судьи Сайди Янгулбаева. «Новая газета» потребовала возбудить уголовное дело против Кадырова.

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