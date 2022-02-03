От радуги до морской раковины. Выбираем оригинальный весенний маникюр

Вместе со сменой надоевших свитеров грубой вязки и теплых штанов происходит обновление маникюра. Теперь темные тона зимнего маникюра меняют цвет на радужные легкие оттенки, а гардероб пополняется струящимися платьями и трендовыми футболками.

Неоновый маникюр

Обратите внимание на яркие неоновые оттенки в маникюре и их сочетания друг с другом. Радуга на ногтях задаст настроение и окутает мечтательным теплом.

Вы не фанат неоновых цветов? Нет проблем! нанесите на ноготки небольшие разноцветные геометрические фигуры, оставив большую часть ногтя покрытой нюдовым тоном.

Переосмыслите классический френч. Белый кант на ногтях – это слишком просто! Добавьте металлик или яркие цвета к дизайну.

Добавьте к цветному френчу небольшие контрастные точки дотсом. Такая простая манипуляция позволит создать ультрамодный в этом сезоне минималистичный дизайн.

Еще одной вариацией френча можно считать несколько размытые цветные канты, разбавленные яркими пятнами комплиментарного основному тону оттенка на самых кончиках ногтей.

Четкая геометрия и округлые линии будут на пике моды весной. Обратите внимание, как здорово обыгран дизайн: на ногте натурального цвета расположены две части окружности ярких оттенков. Такое исполнение не перегружает дизайн и акцентирует внимание на маникюре.

Яркая геометрия всегда в тренде.