 

Объявлена цена на планшеты Samsung Galaxy Tab S8

03.02.2022, 13:12, Новости дня
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Корейская компания Samsung объявила о том, сколько будут стоить новые планшеты Galaxy Tab S8 на европейском рынке. По словам представителей компании, каждое такое устройство европейцы смогут купить за 749 евро.

Впрочем, окончательная цена все же будет зависеть от комплектации. Напомним, что Samsung представляет в ЕС линейку из трех планшетов Galaxy – это Tab S8, Tab S8+ и Tab S8 Ultra. У всех конструкция основана на однокристальной системе Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1. Также все планшеты выйдут с предустановленной операционной системой Android 12.

Модель Tab S8 получит экран с диагональю 11 дюймов. Далее размер идет по нарастающей: 12,7 и 14,6 дюйма. Объем оперативной памяти в устройствах составляет от 8 до 16 Гб, основной – от 128 до 512 Гб.



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