На Земле растет на 9200 видов деревьев больше, чем считали ученые

Ученые из американского университета Миннесоты решили пересчитать виды деревьев, произрастающих на нашей планете. Они провели соответствующее исследование и предположили, что в лесах может быть на 9200 видов больше, чем считалось до сих пор. Таким образом, нас ожидает еще масса научных открытий.

Отметим, что на сегодня известно 73 300 видов деревьев. Но особенно малоизученными считаются леса Южной Америки. Они расположены в труднодоступных местах, а потому отправлять экспедиции туда сложно, поясняют специалисты.

Также исследование позволило подсчитать примерное количество ныне растущих на планете деревьев. Оно составляет примерно 3 триллиона единиц, утверждают ученые. Однако массовые вырубки несут большую угрозу для экологии, напоминают они.