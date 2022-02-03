Крымчанин выдавал себя за родственника Монастырского, требуя деньги за решение кадрового вопроса – прокуратура

“Житель АР Крым, переехав в столицу, начал распространять информацию о якобы родственных связях с действующим министром внутренних дел Украины и наличии в этой связи возможности трудоустройства на руководящие должности в Министерство внутренних дел”, – говорится в сообщении.

В прокуратуре рассказали, что в качестве доказательства семейных связей с Монастырским мужчина “предлагал приобрести у него оперативные талоны МВД для автомобилей, оставшихся на полуострове после оккупации”.

“В августе 2021 года фигурант предложил знакомому занять должность руководителя одного из департаментов МВД Украины, за что потребовал $60 тыс. Во время неоднократных встреч мужчина указывал на необходимость передачи ему сначала $10 тыс., которые он якобы должен передать в кадровое подразделение указанного ведомства для начала процедуры трудоустройства”, – отметили в ведомстве.

Задержали “родственника министра” при получении $10 тыс. неправомерной выгоды.

“Готовится сообщение о подозрении в злоупотреблении влиянием (ст. 369-2 УК Украины) и ходатайство в суд об избрании меры пресечения. […] Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от трех до восьми лет с конфискацией имущества”, – подчеркнули в прокуратуре.

Контекст:

Монастырский стал министром внутренних дел Украины 16 июля 2021 года. До того он был народным депутатом от “Слуги народа”.

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