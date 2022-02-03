Гроб с телом Мережко проводили аподисментами на Троекуровское кладбище

В Москве завершилась гражданская панихида по Виктору Мережко. Гроб с телом режиссера поклонники и коллеги по цеху проводили громкими аплодисментами на Троекуровское кладбище.

Траурная церемония проходила в Центральном доме кино. Одними из первых проститься с Виктором Мережко пришли его дети, они заняли места в первом ряду у гроба отца. Дочь не смогла справиться с эмоциями, поэтому расплакалась. В Дом кино с режиссером пришли проститься коллеги по цеху и поклонники, многие из друзей произносили траурную речь, пишет портал «Политэксперт».

Виктор Мережко скончался в Санкт-Петербурге на 85-м году жизни 30 января. Его похоронят рядом с женой Тамарой, которая умерла от рака еще в 1997 году.

Дочь режиссера рассказывала, что недавно Мережко перенес коронавирус. Он лечился дома, а, когда уже стал задыхаться, сын заставил его обратиться в больницу. В ходе лечения появились и другие проблемы. В частности, медики увидели тромб на ноге, который посчитали нужным удалить. После операции здоровье Мережко ухудшилось, и в итоге он скончался, пишет портал iReactor.