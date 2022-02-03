 

Гроб с телом Мережко проводили аподисментами на Троекуровское кладбище

03.02.2022, 12:54, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

В Москве завершилась гражданская панихида по Виктору Мережко. Гроб с телом режиссера поклонники и коллеги по цеху проводили громкими аплодисментами на Троекуровское кладбище.
Траурная церемония проходила в Центральном доме кино. Одними из первых проститься с Виктором Мережко пришли его дети, они заняли места в первом ряду у гроба отца. Дочь не смогла справиться с эмоциями, поэтому расплакалась. В Дом кино с режиссером пришли проститься коллеги по цеху и поклонники, многие из друзей произносили траурную речь, пишет портал «Политэксперт».

Виктор Мережко скончался в Санкт-Петербурге на 85-м году жизни 30 января. Его похоронят рядом с женой Тамарой, которая умерла от рака еще в 1997 году.

Дочь режиссера рассказывала, что недавно Мережко перенес коронавирус. Он лечился дома, а, когда уже стал задыхаться, сын заставил его обратиться в больницу. В ходе лечения появились и другие проблемы. В частности, медики увидели тромб на ноге, который посчитали нужным удалить. После операции здоровье Мережко ухудшилось, и в итоге он скончался, пишет портал iReactor.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

02.07 / Мнение: Предварительные итоги голосования за поправки

29.04 / В Гидрометцентре россиянам пообещали “розовый май”

27.06 / Володин призвал международные организации осудить Британию за инцидент с эсминцем

06.08 / В российских тюрьмах введут выпускные экзамены

25.04 / Мнение: История линкора “Марат”/”Петропавловск”

11.12 / Вирусолог Чумаков считает, что COVID-19 после прохождения двух фаз станет сезонной болезнью

16.12 / Володин рассказал о сроках возобновления нормандского диалога

06.09 / Медики назвали преимущества потребления коллагена для профилактики заболеваний сердца

07.07 / Из-за побочных действий лекарств Владимир Жириновский потерял способность проверять новых членов партии

08.08 / Смартфон Mi 10 Ultra станет новым флагманом Xiaomi

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика