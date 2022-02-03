Навка пристыдила сливших фото онкобольной Анастасии Заворотнюк людей

Фигуристка Татьяна Навка прокомментировала «слив» фотографии, на которой, возможно, запечатлена актриса Анастасия Заворотнюк. Она пристыдил людей, решивших опубликовать снимок с камер видеонаблюдения в Сети.

На днях появилась фотография, на которой запечатлен автомобиль Петра Чернышева. За рулем транспортного средства находился сам фигурист. Однако все внимание было приковано к женщине, сидящей рядом. Она отдаленно напоминала звезду сериала «Моя прекрасная няня» Анастасию Заворотнюк. Многие утверждают, что аналогичный внешний вид имела и Жанна Фриске, которая боролась с тяжелой болезнью.

Татьяне Навки о появлении фото в Сети рассказали журналисты. Она не знала об этом ранее. Фигуристка назвала ситуацию «кошмаром» и заявила, что на такой шаг люди определенно пошли ради денег.

Сама же Анастасия Заворотнюк не общается с поклонниками и друзьями. Она живет в загородном доме вместе с мужем, матерью и маленькой дочерью Милой. Родственники актрисы так и не подтвердили ее тяжелый диагноз. В то же время они не скрывают, что проблемы со здоровьем действительно присутствуют, пишет портал «Политэксперт».