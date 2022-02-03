 

Обыскавших школьника на предмет наркотиков москвичей начала искать полиция

03.02.2022, 12:48, Новости дня
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В столице граждане приняли ученика одной из местных школ за закладчика наркотиков, они пригрозили ему расправой и обыскали, сообщил источник в правоохранительных органах.

Школьник, учащийся в восьмом классе, заходил к другу на Хорошевском шоссе, ближе к вечеру он вызвал такси, вышел из квартиры и стал ждать машину, сказал собеседник РИА «Новости».

В это же время в подъезд зашли мужчина и женщина, они заявили, что юноша якобы закладчик и прячет наркотики в подъезде. Ребенок попытался объяснить, что они не правы, но те не поверили ему и обыскали школьника, угрожая насилием.

«Со слов мальчика, мужчина залез к нему во все карманы, обыскал сумку, а также заглянул в трусы ребенка. Не найдя ничего, он сделал фото паспорта мальчика и покинул подъезд со своей спутницей», – отметил источник.

Мальчик ушел из подъезда и уехал домой на такси. Обыскивавших его взрослых теперь ищет полиция в рамках доследственной проверки.

Мужчину, проводившего обыск, теперь могут привлечь за насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетнего. По ней тот может получить до 15 лет лишения свободы.



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