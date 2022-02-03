 

В РФ решили провести акцию «Дарите книги с любовью»

03.02.2022, 12:48, Новости дня
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В РФ в шестой раз пройдет акция «Дарите книги с любовью», организуемая ассоциацией деятелей культуры, искусства и просвещения по приобщению детей к чтению «Растим читателя» при поддержке Российской государственной детской библиотеки.

Акция традиционно приурочена к международному дню книгодарения, который отмечается 14 февраля во многих странах мира, информирует «Лента.ру».

Цель акции – собрать книги для библиотек страны, которые нуждаются в пополнении и обновлении фондов. В этом году в рамках акции «Дарите книги с любовью – 2022» также традиционно в библиотеках и книжных магазинах страны, в музеях и школах традиционно будет организован сбор книг для библиотек и детских учреждений.

На пресс-конференции о планируемых мероприятиях рассказали организаторы и партнеры акции. В связи с пандемией праздничные программы проекта с викторинами, мастер-классами, встречами с известными людьми, детскими писателями и художниками и другие интересные мероприятия для большинства участников пройдут в гибридном формате.

Ассоциация «Растим читателя» и Российская государственная детская библиотека готовят большую программу недели книгодарения в очном и онлайн-форматах. По мнению директора Российской государственной детской библиотеки Марии Веденяпиной, книги, подаренные с любовью детям, «нашему двигателю», и сами мероприятия развивают и книжную отрасль. Управляющий вице-президент Российского книжного союза Леонид Палько отметил, что в акцию включаются издательства и книжные магазины из «многих дальних республик». Ему нравится, что эта помощь по сбору книг имеет адресный характер. Например, Дом книги «Москва» хочет собрать книги для больницы в Кемеровской области, в которой произошел пожар.

«Книги живут, издатели включились в эту акцию, как и книжные магазины, – это благое дело, которое, надеюсь, будет развиваться», – отметил Леонид Палько.

А писательница Дарья Донцова рассказала, что знает случаи, когда людям дарили книги, а это меняло их жизнь, они узнавали о новых профессиях. Поэтому она уверена, что«подарив человеку книгу, всегда можно изменить судьбу человека в лучшую сторону.

После старта в 2017 проект «Дарите книги с любовью» быстро стал общероссийским: в нем участвуют все регионы страны. В прошлом году количество зарегистрированных участников акции составило более 4 тыс. За прошедшие пять лет совместными усилиями энтузиастов было собрано и передано в библиотеки малых городов и отдаленных населенных пунктов более миллиона книг. А партнер проекта компания «Деловые Линии» за это время на безвозмездной основе доставила более 70 тонн книг для детских и юношеских библиотек в самые разные точки РФ – от ближайшего Подмосковья до Чукотки. В 2022 году генеральный партнер акции – издательский холдинг «ЭКСМО-АСТ», а стратегические партнеры – Российский книжный союз и Российская библиотечная ассоциация.



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