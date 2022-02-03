 

Газопровод «Ямал – Европа» вернулся к реверсу

03.02.2022, 12:48, Новости дня
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Газопровод «Ямал – Европа» возобновил работу, при этом поставки вновь идут в реверсном направлении, свидетельствуют данные операторов газотранспортных сетей.

Согласно данным Gascade – немецкого оператора газотранспортной системы (ГТС), поставки газа по этому газопроводу возобновились около 19.00 мск  вечером в среду, однако они снова идут в режиме реверса, то есть из Германии в Польшу. Их объем относительно – около 150 тыс. кубометров в час.

Одновременно с этим снижается транзит газа из РФ через украинскую территорию. Во вторник, 1 февраля, он вырос в 1,6 раза – до 106,74 млн кубометров, а заявка на 2 февраля снизилась до 90,92 млн.

По данным «Оператора ГТС Украины», Текущая заявка на сегодня еще ниже – 82,65 млн кубометров, свидетельствую данные «Оператора ГТС Украины».

Ранее Газпром спустя 43 дня впервые забронировал мощности для транзита природного газа через Польшу по газопроводу «Ямал – Европа». 

Заявка Газпрома на транзит через Украину на вторник, 1 февраля, увеличилась до 107,7 млн кубометров, что близко к величине бронирования по долгосрочному контракту (109 млн кубометров). Цена газа в Европе опустилась ниже 900 долларов.



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