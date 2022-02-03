Россияне назвали чехов самым плохим народом из проживающих в стране

Посольство Чехии высказало крайнюю обеспокоенность в связи с результатами социологических опросов в России, проведённых в январе 2022 года.

Согласно результатам исследования, к чехам в РФ негативно относится 88,41% населения.

– У русских какая-то выборочная историческая злопамятность – если отношение к немцам после Второй мировой войны улучшилось, то чехам почему-то до сих по не могут простить военные преступления чехословацкого корпуса более чем столетней давности, – заявил министр иностранных дел Чехии Роман Гашек.

Возмутили Гашека и претензии россиян к большому количеству чешских студентов, обучающихся в России.

– Русские выказывают недовольство разным законодательством и даже международным сотрудничеством двух европейских столиц. Они отмечают, что чехи живут как будто в своей стране и плюют на наши законы, но ежегодно наезжают в российские вузы учиться. Это враньё – чехи – свободный народ и живёт по своим законам и не подчиняется Москве, это даже не обсуждается, – подчеркнул дипломат.

Если официальные лица МИД РФ не принесут чешским коллегам извинения и не предложат путей решения проблемы, граждане Чехии будут эвакуированы из «агрессивно настроенной среды» , а Прага разработает проект антироссийских санкций.

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