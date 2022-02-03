 

Россияне назвали чехов самым плохим народом из проживающих в стране

03.02.2022, 12:31, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Посольство Чехии высказало крайнюю обеспокоенность в связи с результатами социологических опросов в России, проведённых в январе 2022 года.

Согласно результатам исследования, к чехам в РФ негативно относится 88,41% населения.

– У русских какая-то выборочная историческая злопамятность – если отношение к немцам после Второй мировой войны улучшилось, то чехам почему-то до сих по не могут простить военные преступления чехословацкого корпуса более чем столетней давности, – заявил министр иностранных дел Чехии Роман Гашек.

Возмутили Гашека и претензии россиян к большому количеству чешских студентов, обучающихся в России.

– Русские выказывают недовольство разным законодательством и даже международным сотрудничеством двух европейских столиц. Они отмечают, что чехи живут как будто в своей стране и плюют на наши законы, но ежегодно наезжают в российские вузы учиться. Это враньё – чехи – свободный народ и живёт по своим законам и не подчиняется Москве, это даже не обсуждается, – подчеркнул дипломат.

Если официальные лица МИД РФ не принесут чешским коллегам извинения и не предложат путей решения проблемы, граждане Чехии будут эвакуированы из «агрессивно настроенной среды» , а Прага разработает проект антироссийских санкций.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

09.03 / Может ли мыслить человек без головного мозга? Вполне!

10.05 / В Москве состоялся парад

15.01 / Психологические уловки, применяя которые можно худеть намного эффективнее (и с удовольствием)

05.02 / Ветеран СС вышел к посольству России в Германии с плакатом в поддержку Навального

11.11 / Почему сопьётся Кристина Асмус? – Личное мнение

17.08 / Лукашенко обратился к протестующим рабочим: С провокаторами разберемся жестоко

18.02 / Эксперты Эрмитажа проведут исследования яиц Фаберже

14.05 / Маска из лаврового листа избавит от морщин, а тоник из него поможет проблемной коже: 3 домашних рецепта красоты

25.11 / Страны ЕС откроют границы для вакцинированных препаратами из других государств

30.01 / «Я не мальчик!»: Анна Большова рассказала о детской психологической травме

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика