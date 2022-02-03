Вероятность значительной эскалации со стороны РФ – низкая. У границ Украины расположены 115 тыс. российских войск – Резников

“Сегодня вдоль границ с Россией и Беларусью мы не наблюдаем формирования каких-либо ударных групп. Вероятность значительной эскалации по состоянию на сегодняшний день рассматривается как низкая”, – сказал глава Минобороны.

По словам Резникова, у границ Украины сейчас расположены 115 тыс. российских войск наземного компонента. Они расположены в Беларуси, России, а также на временно оккупированных территориях в Крыму и ОРДЛО.

“Происходит переброска подразделений на полигоны в Крыму, Воронежской области и других местах”, – отметил он.

Резников добавил, что шесть российских десантных кораблей продолжают переход через Средиземное море в Сирию. В то же время он не исключил их возможной переброски в Черное море в дальнейшем.

Глава Минобороны рассказал, что Украина также следит за военными учениями РФ и Беларуси “Союзная решимость – 2022”, первый этап которых стартовал 2 февраля.

Ожидается, что на тренировках в Беларуси примут участие несколько тысяч военнослужащих, в частности из Восточного и Центрального военных округов РФ.

Резников подчеркнул, что украинские силовики готовы и наблюдают за ситуацией во всех пяти областях, граничащих с Беларусью.

“Мы точно не планирует никаких провокаций по отношению к Беларуси. И не ожидаем провокаций со стороны Беларуси… Мы надеемся… что российские войска после окончания учений покинут территорию Беларуси”, – резюмировал министр обороны Украины.

Контекст:

Весной 2021 года Россия наращивала войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму. В конце октября американские СМИ начали сообщать, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной.

В Белом доме заявили 18 января 2022 года, что Россия может в любой момент начать вторжение в Украину. В частности, в США обеспокоены перемещением российских войск на учения в Беларусь.

США, как сообщила заместитель госсекретаря США Венди Шерман, видят все признаки того, что президент РФ Владимир Путин намерен применить военную силу против Украины “сейчас или, возможно, в середине февраля”. Однако неизвестно, принял ли он окончательное решение, отметила она.

Президент Украины Владимир Зеленский 28 января заявил, что ситуация на границе не более напряженная, чем в начале 2021 года, а заявления западных лидеров о скорой войне вредят украинской экономике.

После этого в Белом доме заявили, что больше не будут называть вероятное вторжение России в Украину “неизбежным”.

—