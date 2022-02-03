 

Жена мэра Киева Кличко показала, как выглядит ее ежедневный перекус, и снялась с большой миской

03.02.2022, 12:16, Новости дня
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“В последние годы многие из вас перешли или были вынуждены перейти в режим домашнего офиса… А иногда перерыв на обед либо сдвигается, либо вовсе пропускается. Как выглядит ваш обеденный перерыв, если вы работаете из дома и вообще с паузами? Вы находите время для себя – на перезагрузку?” – спросила она.

Жена мэра Киева показала фото, снятое во время ее перекуса.

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Публикация от Natalia Klitschko (@natalia_klitschko_official)

Кличко отметила в Stories, что готовит перекус из черного хлеба, козьего сыра, хумуса, авокадо, помидоров, яиц и оливкового масла.

Также она показала салат, который может есть на протяжении дня. Кличко запечатлена на фото с большой миской в руке. Рецептом блюда она делиться не стала.

Скриншот: natalia_klitschko_official / Instagram
Контекст:

Наталья и Виталий Кличко поженились в 1996 году. В браке у пары родилось трое детей – сыновья Егор (2000), Максим (2005) и дочь Елизавета (2002).

Сейчас супруги живут раздельно: Наталья Кличко – в Гамбурге (Германия), а ее муж – в Киеве. С 2014 года он занимает должность мэра столицы и главы КГГА.

Комментируя слухи о разводе с женой, Кличко заявил, что они по-прежнему женаты.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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