Мнение: О вынужденной щедрости советского народа

Недавно мы сравнивали жилищные условия Дар Ветра, руководителя космической программы на коммунистической Земле, и жилищные условия рабов на планете Татуин из «Звёздных войн». Выяснилось, что даже рабы при капитализме живут богаче, чем крупные руководители при коммунизме:

https://olegmakarenko.ru/2281687.html

Читатель прислал мне письмо с возражением:

…У вас в статье про жилищные условия Дар Ветра и Дарта Вейдера сравнение приводилось не в пользу коммунизма.

Здесь можно было бы сказать, что люди из будущего коммунизма имеют больше других благ: выбирают работу по вкусу, живут рядом с работой, поесть всегда можно бесплатно в доме питания (с огромной таблицей выбора), да и денег в будущем никаких нет. Люди там живут дольше, даже самым тяжелым состоянием может заняться самый лучший врач.

Но я нашел в книге «Туманность Андромеды» эпизод, который даже нельзя себе представить при капитализме:

– Запас анамезона готов только для двух кораблей, – возразил секретарь Мир Ом. – Понадобится десять лет, чтобы, не нарушая экономики, приготовить корабль еще для одного полета. Напомню, что сейчас много производительных сил отнимет восстановление спутника.

– Я предвидел это, – ответил Дар Ветер, – и предлагаю, если Совет Экономики найдет возможным, обратиться к населению планеты. Пусть каждый на год отложит увеселительные поездки и путешествия, пусть выключат телевизоры наших аквариумов в глубинах океана, перестанут доставлять драгоценные камни и редкие растения с Венеры и Марса, остановят заводы одежды и украшений. Совет Экономики определит лучше меня, что следует приостановить, чтобы бросить сэкономленную энергию на производство анамезона. Кто из нас откажется сократить потребности на один только год, чтобы принести нашим детям великий дар – две новые планеты в живительных лучах зеленого, приятного для наших земных глаз солнца!

Замечу на это вот что.

Во-первых, «даже нельзя представить при капитализме» — большое преувеличение. Как раз при капитализме-то и можно представить народ, добровольно жертвующий излишествами ради какого-то важного проекта. Приведу только два примера. «Золото отдал я за железо» — две кампании, во время которых немцы сдавали золото государству в обмен на железные кольца. Это война с Наполеоном и Первая мировая. Другой пример — АРА, Американская администрация помощи. Благотворительная организация, которая во время голода в Поволжье спасла жизни миллионов советских граждан.

Во-вторых, в добровольность пожертвований при коммунизме могут поверить только нынешние блогеры. Современники Ефремова отлично знали, как эта добровольность обеспечивается: «а кто не будет брать, отключим газ». К примеру, власти постоянно заставляли советский народ покупать облигации, при этом в некоторые годы на облигации уходило по 3 зарплаты в год. Платили по облигациям неохотно и нерегулярно — это был именно дополнительный налог, а не инвестиции. Впрочем, это был не основной канал грабежа. Все зарплаты назначал государственный монополист, и они были настолько низкими, насколько это было возможно — в 10 и более раз ниже, чем платили рабочим в капстранах.

В Челябинске недавно при ремонте роддома нашли капсулу времени: бутылку из под водки, в которую строители запечатали послание потомкам. Послание гласило:

1980 год. 16 октября. Здесь работала бригада плотников Горланова Николая. Плотники Лавренов Михаил, Литвиненко Михаил, Аникин Федор. Всего 16 человек. Зарплата плотника 5-го разряда 180-200 рублей в месяц. С продуктами вроде бы и ничего, а вот мясо мы не видим годами. Наш руководитель Брежнев отправляет всё за границу неграм Камбоджи, Индии, Ирана, Кореи. В общем, жить не очень легко. В мире неспокойно. Войны, войны. Кто найдет эту записку, сообщите. Пока все. До свидания.

Вот это «наш руководитель Дар Ветер отправляет всё за границу рептилоидам Бетельгейзе» — та самая «добровольность», которая отлично читается между строк в «Туманности Андромеды».

Как верно пишет Александр Скоробогатов, государства тяготеют к одному из двух полюсов. Один полюс — государство-слуга, предоставляющее гражданам охранные, медицинские и прочие услуги. Другой полюс — государство-фараон, управляющее гражданами как рабами.

Здоровое капиталистическое государство, — такое как Россия, — находится на этой шкале примерно посередине. С одной стороны, государство предоставляет нам важные сервисы, с другой стороны, является «вещью в себе», живёт собственной жизнью, не связанной напрямую с нуждами и чаяниями населения. Это правильная система, так как сервильное государство из фантазий креативных оппозиционеров, — полностью послушное «простому народу», — уродливо и нежизнеспособно.

Коммунистическое государство по этой шкале находится близко к полюсу «государство-фараон». Коммунистическое государство принимает во внимание исключительно свои интересы, а народ держит на положении домашнего скота, оставляя ему ровно столько ресурсов, сколько нужно, чтобы скот был сытым и не сильно болел. Если ресурсы нужны коммунистическому государству для какой-то важной цели, — для индустриализации, например, — можно и сократить паёк, и даже вовсе оставить народ без еды, как это было в начале 1930-х. При Хрущёве стало получше, государство перестало отбирать у народа всё под корень, позволив людям хоть немного вздохнуть, но за это-то «отступничество» ортодоксальные коммунисты Хрущёва и ненавидят.

Сторонники идеи государства-фараона говорят, что всё это в конечном счёте народу выгодно, так как государство тратит отобранные у народа деньги на развитие — вот как в этой цитате из Ефремова.

К сожалению, согласиться с этим сложно, по двум причинам.

Во-первых, коммунистическое государство тратит отобранные у народа деньги не на народ, а на свои собственные хотелки — на помощь режимам марксистов-людоедов, на озеленение Марса или на строительство роскошного жилья для номенклатуры, например.

Во-вторых, идея Дара Ветера, — вкрутить населению в позвоночники дикий налог, чтобы начать крупный проект прямо сейчас, пока у важной шишки огонёк в заднице не потух, — классическое самодурство, пример поистине африканского уровня управления. Даже в военное время такого рода резкие решения принимаются только в самых критических ситуациях, от отчаяния, когда враг уже лупит из гаубиц по осаждённой столице. В мирное время экономика и общество управляются на совершенно другом уровне, при помощи сложных расчётов, с согласованием интересов разных групп.

Дар Ветер хочет колонизировать планеты, Вольт Свет хочет строить сферу Дайсона вокруг Солнца, а Шприц Инфекция собирается синтезировать лекарство от алопеции. И каждый из них считает правильным обложить простого коммуниста налогом в 90%, оставив ему только койку в общежитии да миску с баландой…

Всё же хорошо, что мы живём при капитализме, где подобных маньяков на пушечный выстрел не подпускают к налоговой политике. Выделяет Земля на колонизацию других планет 3% от бюджета — вот эти 3% и дели вместе с другими колонизаторами. А в народные деньги не лезь, люди сами разберутся, куда их потратить.