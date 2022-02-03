 

Близкие пришли в Дом кино проститься с Виктором Мережко

03.02.2022, 12:10, Разное
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В столичный Дом кино с режиссером Виктором Мережко пришли проститься родственники. Дочь и сын покойного культурного деятели заняли места в первом ряду у гроба.
Виктор Мережко скончался в один день с актером Леонидом Куравлевым, 30 января. Его смерть наступила в одной из больниц Санкт-Петербурга. Известно, что Мережко болел коронавирусом, у него присутствовало поражение легких, однако сам режиссер изначально лечиться не хотел, поскольку считал , что это обычная простуда.

Когда Мережко начал задыхаться, сын заставил его обратиться в больницу. Во время лечения у него появились проблемы с ногой. Медики выявили тромб и посчитали, что его нужно удалить. После хирургического вмешательства состояние режиссера ухудшилось. Семье потребовалось несколько дней, чтобы организовать похороны.

Гроб с телом режиссера установили в Доме кино. Знаменитость похоронят рядом с женой на Троекуровском кладбище после завершения гражданской панихиды, пишет портал Newinform.



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