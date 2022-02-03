Пенсионный фонд начал выплачивать проиндексированные на 8,6% пенсии

Пенсионный фонд РФ начал выплачивать гражданам пенсии после индексации. Социальные выплаты выросли на 8,6%.

С 3 февраля российские пенсионеры начали получать повышенную выплату. Ее размер увеличился на 8,6%. Такое заявление сделали в столичном ПФР. Деньга на счета россиянам автоматически, для этой процедуры не требуется заполнять никакие заявления, пишет портал Nation News.

Индексация производилась задним числом. Вместе с февральской пенсией россиянам перечислят и доплату за февраль. Согласно подсчетам сотрудников Пенсионного фонда, выплата увеличится в размере на 1,5 тысячи рублей. Средний размер составит примерно 18,9 тысячи рублей.

Указ об индексации пенсий подписал президент РФ Владимир Путин. В документе говорится, что страховые выплаты нужно проиндексировать пенсионерам, которые завершили трудовую деятельность. В конце прошлого года рост цен на потребительские товары в стране составил 8,4%, пишет портал «Политэксперт».