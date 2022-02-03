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Самый быстрый и простой способ взаимодействия с налоговыми органами — Личный кабинет

03.02.2022, 12:09, Детали
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Личный кабинет налогоплательщика предоставляет пользователям возможность решить практически любой вопрос по налогам, не посещая инспекции.

Можно, к примеру, заполнить онлайн и сразу же отправить в инспекцию декларацию о доходах по форме 3-НДФЛ, в том числе для получения налогового вычета. Пользователям Личного кабинета предлагается выбрать одну из шести «жизненных ситуаций». Это короткие сценарии заполнения декларации, в которых используются шаблоны на основании данных из Личного кабинета. Они созданы с учетом наиболее частых случаев направления деклараций и позволяют пользователю сформировать документ, указав всего несколько значений. Если короткий сценарий не учитывает ситуацию, можно заполнить полную декларацию.

Важно отметить, что при направлении гражданами декларации 3-НДФЛ в электронном виде через Личный кабинет сокращаются сроки обработки представленных документов, что влечет за собой сокращение сроков вынесения решения по камеральной проверке декларации.

Пользователю достаточно двух-трех кликов для просмотра своих текущих обязательств и оплаты налогов онлайн. Широкий функционал электронной услуги также позволяет получать актуальную информацию об объектах имущества и транспортных средствах, о суммах начисленных и уплаченных платежей, о задолженности по налогам. Можно также направлять обращения в налоговые органы.

Войти в Личный кабинет можно с помощью полученных ранее в инспекции логина и пароля, с использованием реквизитов доступа от «Единого портала государственных и муниципальных услуг» или с помощью электронной подписи, выданной удостоверяющим центром.

Использование электронных средств для получения государственных услуг особенно актуально во время непростой эпидемиологической обстановки и способствует снижению заболеваемости коронавирусной инфекцией в регионе.

Межрайонная ИФНС России № 3 по Ярославской области




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