Угрожавший изнасилованием коллегам сотрудник башкирской колонии подал в отставку

Работник колонии в Башкирии, ставший известным благодаря видео с угрозами изнасилования в адрес коллег и начальства, ушел из ведомства по собственному желанию, сообщили в региональном УФСИН.

В Сети распространилось видео, где мужчина в форме сотрудника ФСИН пригрозил изнасиловать начальство и коллег, если в камеры не будут пускать оперативников, а ему не дадут звание полковника. Предполагается, что в момент записи мужчина находился в состоянии опьянения.

«В связи с распространением в сети интернет видеозаписи сообщаем, что данный сотрудник уволен по собственному желанию и не является сотрудником уголовно-исполнительной системы республики Башкортостан с 27 января 2022 года», – цитирует сообщение регионального УФСИН РИА «Новости».

Там пояснили, что речь идет о работнике исправительной колонии №7 города Мелеуза.

Напомним, в октябре 2018 года начальника одного из районных УВД Уфы и его коллег заподозрили в изнасиловании 23-летнего дознавателя –дочери замначальника управления Росгвардии по Башкирии. Пострадавшая утверждала, что перед происшествием ее напоили.

Все подозреваемые были арестованы, их уволили. Потерпевшую также уволили из полиции за употребление спиртных напитков на рабочем месте.

В июне 2021 года экс-полицейским Салавату Галиеву, Эдуарду Матвееву и Павлу Яромчуку по делу об изнасиловании дознавательницы отменили оправдательный приговор и приговорили к реальным срокам заключения.