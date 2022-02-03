СК опроверг сообщения о заражающем ВИЧ детей педофиле в Кузбассе

Сообщения о педофиле в Новокузнецке, который якобы заражал детей в детдомах и интернатах ВИЧ-инфекцией, не соответствуют действительности, заявили в следственном управлении СК по Кемеровской области.

«Под фейковым аккаунтом он знакомился с детдомовскими и интернатовскими воспитанниками, втирался к ним в доверие, зазывал домой, и вступал с подростками в половую связь», – цитирует одну из публикаций в соцсетях портал «Кузбасс».

В 2019 году мужчину якобы поставили на учет в «Кузбасский центр – СПИД» с диагнозом ВИЧ, но мужчина продолжал совершать преступления. По этим данным, сейчас он находится в СИЗО №2 Новокузнецка.

В пресс-службе регионального СУ СК порталу сообщили, что это – фейковая информация, она не соответствует действительности.