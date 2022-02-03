Мнение: Британия. Что-то случилось

Что-то крайне загадочное произошло в Великобритании – чей премьер Джонсон давеча так жизнерадостно призывал украинцев массово умирать в окопах под Донбассом. Вот график их ковидной смертности в последнее время (с сайта https://yandex.ru/covid19/stat)

Что мы здесь видим? Видим вроде как сначала монотонное, хоть и не слишком быстрое снижение как “заражаемости”, так и смертности от омикрона на протяжении всей последней декады января, как вдруг – ШОК!! 31 января – черт знает что: количество заражений – 848 тысяч в день. И черт знает что продолжается 1 февраля: количество умерших – 1123!!

Не рекорд (в Британии бывало и поболе – 1600 прошлой зимой) – но с чего вдруг?!

Ответ, думаю, очевиден. Как в старом анекдоте: “Доктор, а когда закончится эпидемия? – Не знаю, я политикой не интересуюсь”.

Вот и тут почти наверняка – политика. “Английские ковидобесы наносят ответный удар”. Известно ведь, что противостояние внутри английского правительства и парламента дошло до предела, Джонсон в жестком клинче с собственной партией! Он сделал финт ушами – объявил о снятии всех коронавирусных ограничений в Королевстве; ежу понятно, что это было встречено публикой с восторгом – но высокопоставленным ковидобесам и сторонникам “повесточки” оно наверняка ОЧЕНЬ не понравилось. А они, видать, контролируют в какой-то степени и статистическое ведомство на Туманном Альбионе.

Проще говоря – смертность в 1100 человек за день (аналог “по России” – почти 3 тыс. в день) просто так не объявляют. Ковидобесы в Англии хотят вызвать политический кризис, повесить все эти смерти персонально на Джонсона, Джонсона показательно снять, все ограничения вернуть, а может, залакировать еще и локдауном – чтобы британскому быдлу жизнь мёдом не показалась.

А вы как думаете – они так просто сдадутся? Джонсон повис на волоске, завтра на него за его “безответственное решение” начнут лить тонны крокодиловых слез и лицемерия, причем все ведущие (не только британские!) СМИ. И вся оппозиция. И все “товарищи по партии”. Вся толпа лощеных тамошних шулик обрыдается по поводу несчастных “бабушек” в количестве 1000 штук, коих убил лично Джонсон.

Ковид давно стал большой политикой, а ковидобесы жаждут крови в самом прямом смысле. Пробовали у собаки, даже у собственной, отобрать кость прямо изо рта? Иные за такое могут и руку располосовать, даже хозяину. И ковидобесная мафия тоже шутить не будет – кость (нашу) она ни хрена не отдаст, по крайней мере добровольно. Даже с Джонсоном – он у них тем более давно под подозрением.