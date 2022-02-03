Иван Янковский поздравил Диану Пожарскую с юбилеем

Выпускница ВГИКа, актриса таких проектов, как “На краю”, “Гранд”, “Отель Элеон” и недавно вышедшего фильма “Чемпион мира” Диана Пожарская сегодня празднует свой 30-й день рождения. Уже утром именинница отметила этот день в социальной сети свои детским фото, а чуть позже ее поздравил муж Иван Янковский отдельным постом на своей странице в Instagram.

30 и все только начинается. Люблю, спасибо, – написал Иван лаконично и трогательно.

О романе Дианы Пожарской и Ивана Янковского российские СМИ заговорили в 2020 году. Роман между актерами завязался на съемках картины “Чемпион мира”, но подтвердили они его только весной 2021-го. Летом прошлого года влюбленные впервые стали родителями — у них родился сын Олег.

В свет влюбленные выходят крайне редко, предпочитая не выставлять напоказ свои отношения. В декабре Иван признался, что уже давно женат на матери своего сына. А в январе в большом интервью впервые рассказал о своей любимой жене.

Диана Пожарская и Иван Янковский

Для Дианы брак с Янковским стал вторым. Уроженка города Волжский Волгоградской области, она была ранее замужем за режиссером Артемом Аксененко, с которым познакомилась на съемках картины “Затмение”.

Пожарская, кандидат в мастера спорта по спортивным бальным танцам, закончила ВГИК в 2016, но начала сниматься в эпизодах, еще будучи студенткой. На последнем курсе вуза Диана появилась в комедийном сериале по сценарию Семена Слепакова “Озабоченные, или Любовь зла”. Чуть позже в ее жизни случился “Отель Элеон”, который принес известность и открыл новые горизонты. Также актриса сыграла в комедии “Жара”, продюсером которой стал Эмин Агаларов. Играя строптивую певицу, победившую на шоу “Голос” и сбежавшую, Диана в кадре поет сама. Актрисе так понравилось петь, что она записала две песни и, как призналась однажды, не собирается останавливаться на достигнутом.

Диана Пожарская и Иван Янковский в фильме “Чемпион мира”