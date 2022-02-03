Почему мы моложе? – Личное мнение

Вы помните, как в детстве 30-летние родители нам казались старыми? Они сами, их друзья, их соседи — им ещё 30-35-40, а уже — старые.

И вот сейчас, когда мы сами достигли их возраста, мы себе не кажемся старыми, правда?



Фото: Соцсети

Да так и есть, в общем-то. Одеты иначе. Другая косметика. Процедуры туда-сюда — наше поколение реально выглядит лучше, даже если не использовать фильтры Инстаграма!

Возьмите семейный фотоальбом и посмотрите — не знаю, может, действительно микроволновое излучение изгнало из домов не только тараканов, но и как-то омолодило нас?

Однако, если про то, что мы выглядим совершенно иначе, чем наши родители, то про здоровье это не скажешь.

Снаружи — натуральная пионерка. А вот пришла в зал, присела — хрустят колени.

Да и внешняя красота — давайте уж начистоту совсем? — это не качество кожи, не её здоровье, а просто уходовые процедуры у косметолога и другая косметика.

Оставь себя без всего этого, долго твоя современная молодость продержится? Да нет, конечно, через месяц станешь, как твоя мама, бабушка и прабабушка из семейного фотоальбома.

Ну, если с внешними проявлениями возраста мы как-то боремся, то вот о здоровье чаще всего не думаем. А зря.

Моё глубокое убеждение, что внешняя красота — это здоровье. Занимаешься спортом? Выглядишь классно. Не бухаешь? Нет отёков на лице. Не куришь? Хороший цвет кожи.

И так далее. Конечно, нужны косметологи, чтобы выглядеть молодо. Но чем лучше «основа» в виде здоровья, тем лучше и результат.

В любом возрасте организму нужна поддержка. Дефицит витаминов? Ты болеешь чаще, плохо спишь, как следствие — хуже выглядишь.

Лично я не считаю витамины и БАДы какой-то панацеей. Это не чудо-лекарство, а хорошая поддержка твоего организма.

Один из главных, принимаемых мной, препаратов — коллаген. Сегодня расскажу о нём.

Коллаген — это белок, который «держит» не только связки, хрящи, но и кожу. Это, грубо говоря, нить, на которой всё держится — от внутренних органов до лица.

С возрастом выработка коллагена замедляется, что приводит сначала к морщинам, потом к дряблости тела, затем — к вывихам и разболтанности суставов.

К сожалению, стимулировать организм на выработку нужного, как в молодости, количества коллагена — дело далёкого будущего. Наружные средства в виде кремов — ну, такоэ, сами всё понимаете.

Но уже сегодня есть хороший выход — принимать коллаген в виде БАДов. Да, кожа, как в детстве, не станет, но молодость на лице, подвижность, упругость связок можно задержать на подольше.

Из моего опыта, лучшая форма приёма коллагена — жидкая. И не животный — давайте становиться гуманнее! — а морской коллаген.

Помимо гуманности, морской коллаген лучше усваивается. Стимулирует выработку своего коллагена, пусть не в полностью достаточной дозе, но намного лучше, чем животного происхождения. Ну, и на основу нет воздействия антибиотиков и прочего, чем кормят несчастных животных — это особенно важно.

Форма — лучше всего питьевая. Она в разы лучше усваивается, в одной дозе значительно большая концентрация коллагена.

Хорошо, когда бонусом к коллагену идут ещё витамины. С, группа В, а ещё и гиалуронка.

Всем моим требованиям на сегодня соответствует питьевой коллаген, разработанный брендом J:ON совместно с ведущим производителем коллагена в Корее — компанией SUHEUNG, имеющей 50-летний опыт в области товаров для здоровья.

Высочайшее качество продукции — фирменный подход корейцев.

J:ON Drink Me Collagen — это морской коллаген с 100 000 ppm в дозе. Питьевой. Имеет приятный аромат и вкус тропических фруктов.

В составе коллагена 20 аминокислот — особо важные глицин, пролин и гидроксипролин составляют более половины от общего количества аминокислот.

Концентрат из тропических фруктов богат антиоксидантами — флавоноидами, которые защищают клетки организма от повреждения свободными радикалами и преждевременного старения.

Концентрат из плодов красного грейпфрута содержит большое количество витаминов, минералов, клетчатки, микро- и макроэлементов, которые способствуют повышению иммунной сопротивляемости организма.

Пектин помогает очищать организм от шлаков, стимулирует работу кишечника и мягко стабилизирует обмен веществ.

Витамин С повышает усвояемость коллагена и участвует в образовании коллагеновых волокон.

Гиалуроновая кислота и витамины В2, В6 и В12 усиливают синтез коллагена и повышают эластичность кожи.

Конечно, этот БАД — не лекарство. Не таблетка, не препарат, которым нужно лечить людей.

Но вас и лечить, надеюсь, пока не нужно? А вот поддержать организм уже можно. Молодость, опять же, продлить — можно себе помочь.

J:ON Drink Me Collagen благотворно воздействует на кожу, суставы, связки, хрящи. Повышает упругость кожи, поддерживает здоровье волос, укрепляет ногти.

С удовольствием рекомендую эту добавку, как качественный комплекс для восполнения теряемого коллагена.

А вы как, в сравнении со своими предками выглядите? Моложе? Фотки сравнивали? Как думаете, почему наше поколение выглядит явно моложе?

БАД. Не является лекарственным препаратом. Не предназначен для лечения заболеваний.

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