Стоматолог в Ярославской области может зарабатывать 200 тысяч рублей

03.02.2022, 11:52, Детали

Теги: Здравоохранение, Работа

Аналитики hh.ru изучили вакансии профессиональной сферы «Медицина, фармацевтика» в Ярославской области. С 1 января 2022 года в регионе было размещено около 450 вакансий данной сферы.

Средняя предлагаемая зарплата в профессиональной сфере «Медицина, фармацевтика» в январе 2022 года составила 40 тысяч рублей.

Работодатели готовы рассматривать на позиции врачей и их ассистентов соискателей без опыта работы (77%), с опытом от 3 до 6 лет (11%), от 1 до 3 лет (10%), более 6 лет (3%). 97% ищут персонал на полную занятость. Чаще всего предлагается работа на полный день (83%) или со сменным графиком (15%).

Больше всего вакансий врачей и ассистентов врачей в январе было размещено в Ярославле (75%), Переславле-Залесском (7%) и Рыбинске (5%).

Самым высокооплачиваем предложением для врачей в январе стала вакансия врача стоматолога-ортопеда. Работодатель – многопрофильный медицинский центр – предлагает успешному кандидату зарплату от 200 тысяч рублей. Врач стоматолог-ортодонт может зарабатывать до 300 тысяч рублей. Врачу-офтальмологу в салон оптики предлагается зарплата от 120 тысяч рублей.

Антилидерами по предлагаемой зарплате стали вакансии Врач-невролог 0,25 ст. с предлагаемой зарплатой 7 тысяч рублей и Врач-хирург 0,5 ст. с зарплатой 13 тысяч, Врач функциональной диагностики с зарплатой от 20 тысяч.