 

За сутки в РФ госпитализировали 17,7 тыс. человек с коронавирусом

03.02.2022, 11:48, Новости дня
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Число госпитализаций пациентов с коронавирусом за прошедшие сутки составило 17792, сообщил оперштаб по борьбе с инфекцией.

«Количество госпитализаций составило 17792 человека, на 3,4% больше по сравнению с 2 февраля», – говорится в сообщении оперативного штаба в Telegram.

За сутки в стране выявили 155 768 случаев заболевания, в целом в РФ выявлено 12 284 564 случая коронавируса в 85 регионах.

В связи с выздоровлением за сутки выписали 53 724 человека, на 10,9% больше по сравнению с 2 февраля. За это же время подтверждено 667 смертей.

За весь период зафиксировано 333 357 летальных исходов, выздоровели 10 390 732 человека.

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Публикация от ВЗГЛЯД.РУ (@vzglyad.ru)

В Москве за сутки выявлено 26904 случая COVID, в Санкт-Петербурге – 21234, в Московской области – 8721.

Накануне в РФ за сутки госпитализировали 17201 человека с коронавирусом.



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