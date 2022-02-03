Большинству украинцев пообещали лишение пенсионных выплат
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Около 66% украинцев не смогут рассчитывать на пенсию в 60 лет в связи с постепенным усилением требований по наличию обязательного страхового стажа, сообщила старший научный сотрудник Института демографии и социсследований им. Птухи Лидия Ткаченко.
По ее словам, после 2027 года более половины украинцев пенсионного возраста останется без выплат, поэтому будет вынуждена работать до 63-65 лет, информирует газета «На пенсии».
На сегодня для выхода на пенсию нужно иметь 29 лет страхового стажа, в следующем году эта цифра вырастет до 30, еще через год – до 31 года.
Отмечается, что около 66% граждан не смогут получать пенсию в 2027 году из-за нехватки стажа. На выплаты смогут рассчитывать лишь 34% лиц пенсионного возраста.
Ранее газета ВЗГЛЯД писала, как Украина скатилась в пенсионную пропасть.
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