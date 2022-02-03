Тбилиси призвал ЕС отказаться от «сталинского термина Южная Осетия»

Тбилиси обратился к ЕС с призывом изъять из официальных документов «сталинский термин Южная Осетия», передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

Председатель комитета по внешним связям парламента Грузии Николоз Самхарадзе сообщил находящемуся в Тбилиси докладчику Европарламента по Грузии Свену Миксеру, что «в контексте борьбы Запада со сталинским наследием недопустимо упоминание термина Южная Осетия в официальных документах Евросоюза».

«Этот термин был создан в 1922 году, до этого его не было, тем более что Конституция Грузии не признает такое образование, как Южная Осетия», – отметил он.

«Призываем обсудить вопрос изъятия этого термина из официальных документов в Евросоюзе», – сказал Николоз Самхарадзе.

По его словам, употребление этого термина западными партнерами Тбилиси «неприятно» для Грузии.

«Готовы официально это изъятие запросить», – отметил глава комитета.

Грузия называет Южную Осетию «Цхинвальским регионом».