Рыба, тофу, а на десерт – шоколадка: 4 продукта, которые помогают справиться с зимней хандрой

Зимняя хандра — достаточно распространенная среди людей проблема. Однако специалисты предупреждают, что в холодное время года чувствовать меньше энергии и сил — вполне нормальное явление. Некоторым приходится сталкиваться с сезонным аффективным расстройством. Это разновидность депрессии, обусловленная сменой времен года, которая протекает намного сложнее.

Медицинская справка

Сезонное аффективное расстройство обычно сопровождается усталостью, когнитивными нарушениями и изменением веса. Развивается на фоне дефицита витамина Д, снижения уровня серотонина и мелатонина. Распространено данное расстройство преимущественно среди представительниц прекрасного пола.

Симптомы проявляются в осенне-зимний период и проходят с наступлением весны. Для лечения расстройства иногда используют антидепрессанты, назначают сеансы у психотерапевта. С легким его течением можно справиться посредством изменения привычного рациона. Какие четыре продукта должны обязательно присутствовать в меню у людей с сезонным аффективным расстройством?

Злаковые

Начинать день с порции овсяных хлопьев — хорошая традиция. Этот продукт не только дает мощный заряд энергии, но и помогает справиться с основными симптомами сезонного аффективного расстройства. Большинство злаковых обогащены клетчаткой, также в них присутствуют витамина В12 и фолиевая кислота.

Клетчатка способствует здоровой микробиоте кишечника, что положительно сказывается на иммунитете. В12 помогает справиться с неврологическими нарушениями. Именно поэтому при его стойком дефиците у людей часто развивается анемия и слабость. Фолиевая кислота принимает участие в регенерации и создании новых клеточных структур.

Рыба

Добавление рыбы в привычный рацион также позволяет улучшить психоэмоциональный фон. Регулярное употребление нежирных белков способствует облегчению симптоматики зимней хандры.

Жирная рыба также может оказаться полезной при этом состоянии. В ней присутствуют кислоты омега-3. Многочисленные исследования доказывают, что омега-3 обладает выраженным противовоспалительным действием. Кроме того, кислоты выступают в роли источника энергии для мозга, помогают контролировать настроение.

Тофу

Если вы придерживаетесь вегетарианства, для понятия настроения поможет тофу. Он помогает поддерживать уровень железа, в результате человек не страдает от хандры. Клеточные структуры мозга нуждаются в железе в качестве профилактики симптомов депрессии.

Темный шоколад

По мнению некоторых экспертов, употребление большого количества шоколада нежелательно. Однако именно темные его разновидности помогают бороться с депрессивными настроениями. Исследования показывают, что в данном продукте магний содержится в больших количествах. А он, как известно, облегчает проявления депрессии.

Перечисленные продукты лучше добавлять в рацион сразу же с наступлением осени, а не ждать первых тревожных звоночков. Только так можно безопасно и немедикаментозно предупредить зимнюю хандру.