 

“Роскошно”, “Очень-очень горячо и сексуально”. 55-летняя Хайек снялась в платье, сильно облегающем грудь

03.02.2022, 11:32, Новости дня
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Актриса позировала в золотистом платье, сильно облегающем грудь, и в золотом венке из лавровых листьев.

Хайек сообщила, что стала амбассадором автомобильной марки BMW в США.

“Я так взволнована, что моя первая реклама BMW USA посвящена их первому электрическому iX”, – написала она и отметила, что промокампания стартует 13 февраля.

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Публикация от Salma Hayek Pinault (@salmahayek)

“Роскошно”, – прокомментировала подписчица karinerdon7.

“Очень-очень горячо и сексуально”, – написал samkim392.

Контекст:

Хайек родилась в 1966 году в Мексике. В 1995-м она снялась в своем первом голливудском фильме “Отчаянный” вместе с испанским актером Антонио Бандерасом.

Наиболее известные картины с ее участием – “Фрида”, “От заката до рассвета”, “Бандитки”. В 2021 году в США вышли новые фильмы с участием Хайек: “Телохранитель жены киллера”, “Вечные”. “Дом Gucci” – на момент публикации последний фильм с участием Хайек. Мировая премьера ленты состоялась 24 ноября 2021 года.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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