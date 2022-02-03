 

Рианна опубликовала первый пост о своей беременности в Instagram

03.02.2022, 11:14, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

На этой неделе Рианна и A$AP Rocky рассказали всему миру, что скоро станут родителями. Влюбленные опубликовали совместные кадры из стрит-съемки известного звездного фотографа, на которых видно уже большой живот певицы. Спустя несколько часов на беременность дочери отреагировал 68-летний отец Рианны. А теперь молчание прервала она сама.

Если еще вчера Рианна рассказывала в своем Instagram о новой коллекции помад Fenty Icon в 10 оттенках, как сегодня неожиданно опубликовала фото самой себя в положении.

Подтягивается к нам в «черный месяц истории», — написала она в публикации.

Месяц чёрной истории (Месяц афроамериканской истории) отмечается ежегодно в феврале в США и Канаде. Во время этого месяца проводятся памятные мероприятия, посвящённые борьбе общества с рабством, расизмом, предрассудками и бедностью, а также отмечается вклад афроамериканцев в культурную и политическую жизнь страны.

В отличие от профессиональной фотосессии, сейчас Рианна сфотографировала себя сама в профиль безо всякой ретуши. 



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

03.08 / Какие успокоительные можно принимать без назначения врача?

14.07 / Скандалы: На востоке Ливии появились египетские ЗРК С-300

23.09 / Министр обороны Франции посетит страусиную ферму для получения военных консультаций

13.01 / Как попала в рай Савичева? – Личное мнение

26.03 / Зрители “Маски” заподозрили Ольгу Бузову в обмане на шоу

06.10 / Специалисты назвали продукты, запрещенные к ежедневному употреблению

06.08 / Иди работай! – Личное мнение

01.04 / В Италии, за шпионаж, задержали офицера итальянского ВМФ и российского дипломата

23.11 / Дочь принца Уильяма может получить два титула одновременно

06.07 / Гвен Стефани показала первые фото со свадьбы

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика