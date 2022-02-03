Рианна опубликовала первый пост о своей беременности в Instagram

На этой неделе Рианна и A$AP Rocky рассказали всему миру, что скоро станут родителями. Влюбленные опубликовали совместные кадры из стрит-съемки известного звездного фотографа, на которых видно уже большой живот певицы. Спустя несколько часов на беременность дочери отреагировал 68-летний отец Рианны. А теперь молчание прервала она сама.

Если еще вчера Рианна рассказывала в своем Instagram о новой коллекции помад Fenty Icon в 10 оттенках, как сегодня неожиданно опубликовала фото самой себя в положении.

Подтягивается к нам в «черный месяц истории», — написала она в публикации.

Месяц чёрной истории (Месяц афроамериканской истории) отмечается ежегодно в феврале в США и Канаде. Во время этого месяца проводятся памятные мероприятия, посвящённые борьбе общества с рабством, расизмом, предрассудками и бедностью, а также отмечается вклад афроамериканцев в культурную и политическую жизнь страны.

В отличие от профессиональной фотосессии, сейчас Рианна сфотографировала себя сама в профиль безо всякой ретуши.