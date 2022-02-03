Бритни Спирс призналась в любви своему адвокату

Пока фанаты с нетерпением ждут, когда же поп-принцесса вернется на сцену (она уже намекала, что такие планы есть) Бритни отдыхает у океана вместе с женихом Сэмом Асгари. Певица продолжает делиться с поклонниками своими эксцентричными танцами на камеру, но не только.

Вчера Бритни опубликовала фото с высоким мужчиной в легкой рубашке в розовую клетку и очках. В нем не сразу можно было признать известного юриста, адвоката мисс Спирс Мэттью Розенгарта. Бритни призналась, что встретила своего поверенного случайно. Но она использовала эту неожиданность, чтобы выразить адвокату свою признательность, ведь именно он избавил ее от многолетней опеки отца.

Этот человек перевернул мою жизнь… Впереди так много интересных проектов! Мы случайно столкнулись на обеде. Спасибо вам за то, что вы всегда были так добры ко мне и относились с уважением. Мэттью Розенгарт, я вас просто обожаю! – подписала Бритни фото.

Бритни Спирс и Мэттью Розенгарт

Напомним, что Бритни Спирс долгое время боролась за свободу от опеки своего отца Джейми. Когда судебные разбирательства были в самом разгаре, от певицы отказались ее адвокат Сэмюэл Д. Ингхэм и менеджер Ларри Рудольф. Однако это событие, которое сначала казалось сторонникам Спирс катастрофой, обернулось для певицы удачей. Ее интересы взялся защищать известный и влиятельный адвокат, бывший федеральный прокурор Мэттью Розенгарт, который раньше работал с Беном и Кейси Аффлеками, Стивеном Спилбергом и Шоном Пенном. Именно он довел дело до победного финала, и 12 ноября 2021 года по решению американского суда Бритни Спирс получила полную свободу от 13-летней опеки своего отца Джейми Спирса. Ей временно был определен другой опекун, которого она выбрала уже сама.