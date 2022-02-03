 

В MediaScope объяснили решение РКН выбрать единого измерителя интернет-аудитории

03.02.2022, 11:08, Новости дня
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«Система измерения интернет-аудитории – одно из базовых условий достижения прозрачности на рынке», – сказал газете ВЗГЛЯД глава MediaScope Руслан Тагиев. Ранее Роскомнадзор выбрал MediaScope единым измерителем интернет-аудитории.

«Как мы видим, универсальная и прозрачная система оценки интернет-аудитории – крайне необходимый инструмент как для рекламодателей, так и производителей контента», – сказал генеральный директор MediaScope Руслан Тагиев.

Собеседник также выразил признательность Роскомнадзору за оказанное доверие. «Мы будет стараться оправдать выбор агентства», – подчеркнул топ-менеджер.

Исполнительный директор Ассоциации коммуникационных агентств РФ Валентин Смоляков, в свою очередь, указал, что единая система измерений в Интернете приводит ко всеобщему понимаю механизмов рынка, а значит – к прозрачности и порядку.

«Еще в прошлом году эта инициатива была поддержана на встрече крупнейших игроков рынка в рамках Национального рекламного форума», – напомнил эксперт.

Ранее стало известно, что комиссия при Роскомнадзоре выбрала компанию Mediascope организацией по исследованию объема интернет-аудитории, сообщила пресс-служба ведомства.

«2 февраля комиссия при Роскомнадзоре провела отбор уполномоченной организации по исследованию объема интернет-аудитории. По результатам конкурса единым измерителем выбрана компания Mediascope, которая до сегодняшнего дня также являлась телеизмерителем», – говорится на сайте Роскомнадзора.

Газета ВЗГЛЯД писала, что с принятием закона о едином интернет-измерителе медиа-индустрия и государство смогут получить единую и независимую систему оперативной оценки потребления информационного и развлекательного контента.

В мае прошлого года комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи рекомендовал нижней палате принять законопроект о едином измерителе аудитории в Интернете.

В июне закон был принят в третьем чтении. Президент Владимир Путин подписал закон в июле. Также был одобрен закон, обязывающий крупные зарубежные IT-компании открывать филиалы или представительства в России.



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