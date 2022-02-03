Шойгу прибыл в Минск

Министр обороны РФ Сергей Шойгу прибыл в Минск, где совместно с белорусским коллегой Виктором Хрениным проинспектирует выполнение задач военнослужащими вооруженных сил двух стран в ходе проверки сил реагирования Союзного государства.

«Сергей Шойгу также заслушает доклады командования российской группировки о подготовке к совместным учениям «Союзная решимость – 2022». В ходе рабочего визита министр обороны Российской Федерации будет принят президентом Республики Беларусь Александром Лукашенко», – передает ТАСС сообщение Министерства обороны России.

«Кроме того, глава российского военного ведомства ознакомится с экспозицией мемориального комплекса «Брестская крепость-герой» и возложит венок к Вечному огню», – информирует российское военное ведомство.

Ранее в Белоруссию прибыл ЗРК С-400 «Триумф», который принимает участие в проверке сил реагирования Союзного государства.

Напомним, проверка пройдет в два этапа. До 9 февраля проведут передислокацию и создание в кратчайшие сроки группировок войск на территории Белоруссии, с 10 по 20 февраля состоятся совместные учения «Союзная решимость – 2022». Замминистра обороны РФ Александр Фомин сообщил, что в рамках проверки на территорию Белоруссии из России будет перебазировано 12 самолетов Су-35, два дивизиона систем ПВО С-400 и дивизион зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь-С».