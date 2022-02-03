 

Шойгу прибыл в Минск

03.02.2022, 11:08, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Министр обороны РФ Сергей Шойгу прибыл в Минск, где совместно с белорусским коллегой Виктором Хрениным проинспектирует выполнение задач военнослужащими вооруженных сил двух стран в ходе проверки сил реагирования Союзного государства.

«Сергей Шойгу также заслушает доклады командования российской группировки о подготовке к совместным учениям «Союзная решимость – 2022». В ходе рабочего визита министр обороны Российской Федерации будет принят президентом Республики Беларусь Александром Лукашенко», – передает ТАСС сообщение Министерства обороны России.

«Кроме того, глава российского военного ведомства ознакомится с экспозицией мемориального комплекса «Брестская крепость-герой» и возложит венок к Вечному огню», – информирует российское военное ведомство.

Ранее в Белоруссию прибыл ЗРК С-400 «Триумф», который принимает участие в проверке сил реагирования Союзного государства.

Напомним, проверка пройдет в два этапа. До 9 февраля проведут передислокацию и создание в кратчайшие сроки группировок войск на территории Белоруссии, с 10 по 20 февраля состоятся совместные учения «Союзная решимость – 2022». Замминистра обороны РФ Александр Фомин сообщил, что в рамках проверки на территорию Белоруссии из России будет перебазировано 12 самолетов Су-35, два дивизиона систем ПВО С-400 и дивизион зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь-С».



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

08.01 / В Госдуме возмущены заявлениями Госдепа о миротворцах в Казахстане

09.04 / Производители напомнили о том, как правильно заряжать смартфоны

26.11 / Чревато конфронтацией с Путиным — Guardian проанализировала возможности Байдена по влиянию на ситуацию вокруг Украины

10.09 / Тищенко заявил, что поставил в церкви свечку за Лероса. Тот назвал это богохульством

05.12 / В Красном кресте подтвердили доступ к мигрантам на границе Белоруссии

18.08 / Ким Чен Ын приказал конфисковать домашних собак в Пхеньяне

06.09 / Мнения: Оружейное эмбарго против Киева невыгодно России

19.04 / Попова заявила о формировании двух «российских» штаммов коронавируса

01.03 / Марка Subaru представит спортивную модификацию Levorg

27.06 / В Литве всех заболевших COVID-19 будут проверять на штамм “Дельта”

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика