Кадыров снял видео из Кремля перед встречей с Путиным

Глава Чечни Рамзан Кадыров показал видеозапись, сделанную в Кремле, где накануне президент Владимир Путин провел с ним рабочую встречу.

Ролик опубликован в Instagram телерадиокомпании «Грозный».

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«Глава Чеченской Республики и по совместительству мобильный репортер ЧГТРК «Грозный» Рамзан Ахматович Кадыров прислал нам видеозапись, сделанную в Московском Кремле, где накануне президент страны Владимир Путин провел с ним рабочую встречу», – говорится в подписи к видео.

На кадрах видны стены и башни Кремля, включая Спасскую башню.

«Вид с Кремля, красота!», – говорит закадровый голос, принадлежащий главе Чечни.

Напомним, накануне Путин встретился с Кадыровым в Москве, глава Чечни доложил о социально-экономической ситуации в регионе.