США призвали Россию выполнять свои обязательства по прекращению огня на Донбассе не на словах, а на деле

Об этом говорится в сообщении диппредставительства, опубликованном в Twitter 2 февраля.

В посольстве США в Украине отреагировали на обстрелы со стороны российско-оккупационных войск контрольного пункта въезда-выезда (КПВВ) “Гнутово” с помощью беспилотника.

Как отметили в Госпогранслужбе Украины, “для обстрела проходящего через КПВВ гуманитарного дорожного коридора противник применил беспилотный летательный аппарат, с которого сбросил заряд ВОГ”.

Пограничники рассказали, что потерь среди личного состава нет. При этом одного из военнослужащих от ранения осколком гранаты спас металлический жетон.

Видео обстрела КПВВ “Гнутово” опубликовал в Facebook пресс-центр штаба ООС.

https://www.facebook.com/pressjfo.news/videos/1609700429382160/

“На прошлой неделе в Париже Россия обязалась полностью соблюдать режим прекращения огня. Сегодня возглавляемые Россией силы применили БПЛА для нападения на КПВВ “Гнутово”, подвергнув опасности гражданское население. Мы призываем Россию выполнять свои обязательства. Не на словах, а на деле”, – говорится в сообщении американского диппредставительства.

Минулого тижня в Парижі Росія зобов’язалася повністю дотримуватися режиму припинення вогню. Сьогодні очолювані * сили застосували БПЛА для нападу на КПВВ “Гнутове”, піддавши небезпеці цивільне населення. Ми закликаємо Росію виконувати свої зобов’язання. Не на словах, а на ділі.

— U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) February 2, 2022

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой.

Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Переговоры об урегулировании конфликта ведутся в рамках трехсторонней контактной группы (Украина – ОБСЕ – Россия) и “Нормандской четверки” (Украина – Германия – Франция – Россия).

В Париже 26 января 2022 года прошла встреча внешнеполитических советников лидеров стран нормандского формата по урегулированию ситуации на Донбассе. Украинскую сторону на ней представлял глава Офиса президента Андрей Ермак, Россию – замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак, Германию – советник немецкого канцлера Йенс Плетнер, Францию – советник президента Эммануэль Бонн.

Ермак рассказал, что советники в ходе встречи согласовали коммюнике и поддержали режим прекращения огня.

Франция опубликовала декларацию встречи. Советники подтвердили, что Минские договоренности являются основой работы нормандского формата, и выступили за “безоговорочное соблюдение режима прекращения огня и полное соблюдение мер по укреплению режима прекращения огня от 22 июля 2020 года вне зависимости от разногласий по другим вопросам выполнения Минских договоренностей”.

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