“Это точно пена?”, “Потап с гастролей приехал”. Каменских снялась в ванной в одном полотенце
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Певица появилась в кадре стоя спиной к объективу. Она резко развернулась и показала лицо с белой пеной. В ролике Каменских снялась в повязанном на груди белом полотенце.
@nkofficial
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* original sound – *
Подписчики отреагировали на видео.
“Это точно пена?” – спросили они.
Скриншот: nkofficial / TikTok
“Потап с гастролей приехал”, – решили фолловеры.
Скриншот: nkofficial / TikTok
Контекст:
Каменских выступала вместе с Потапом (Алексеем Потапенко) в дуэте “Потап и Настя” с 2006-го по 2017 год. В конце 2017-го они сообщили о прекращении деятельности группы. Каменских начала сольную карьеру под именем NK. Она выпустила два студийных альбома.
Каменских и Потап 23 мая 2019 года сыграли свадьбу.
На шоу “Голос країни” (телеканал “1+1”), тренером которого является Потап, ему предсказали пополнение в семье.
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