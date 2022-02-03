“Это точно пена?”, “Потап с гастролей приехал”. Каменских снялась в ванной в одном полотенце

Певица появилась в кадре стоя спиной к объективу. Она резко развернулась и показала лицо с белой пеной. В ролике Каменских снялась в повязанном на груди белом полотенце.

@nkofficial

????‍????️????‍????️????‍????️

* original sound – *

Подписчики отреагировали на видео.

“Это точно пена?” – спросили они.

Скриншот: nkofficial / TikTok

“Потап с гастролей приехал”, – решили фолловеры.

Скриншот: nkofficial / TikTok

Контекст:

Каменских выступала вместе с Потапом (Алексеем Потапенко) в дуэте “Потап и Настя” с 2006-го по 2017 год. В конце 2017-го они сообщили о прекращении деятельности группы. Каменских начала сольную карьеру под именем NK. Она выпустила два студийных альбома.

Каменских и Потап 23 мая 2019 года сыграли свадьбу.

На шоу “Голос країни” (телеканал “1+1”), тренером которого является Потап, ему предсказали пополнение в семье.

—