 

“Это точно пена?”, “Потап с гастролей приехал”. Каменских снялась в ванной в одном полотенце

03.02.2022, 10:46, Новости дня
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Певица появилась в кадре стоя спиной к объективу. Она резко развернулась и показала лицо с белой пеной. В ролике Каменских снялась в повязанном на груди белом полотенце.

@nkofficial

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* original sound – *

Подписчики отреагировали на видео.

“Это точно пена?” – спросили они.

Скриншот: nkofficial / TikTok

“Потап с гастролей приехал”, – решили фолловеры.

Скриншот: nkofficial / TikTok

Контекст:

Каменских выступала вместе с Потапом (Алексеем Потапенко) в дуэте “Потап и Настя” с 2006-го по 2017 год. В конце 2017-го они сообщили о прекращении деятельности группы. Каменских начала сольную карьеру под именем NK. Она выпустила два студийных альбома.

Каменских и Потап 23 мая 2019 года сыграли свадьбу.

На шоу “Голос країни” (телеканал “1+1”), тренером которого является Потап, ему предсказали пополнение в семье. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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